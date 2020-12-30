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阿里山國家森林遊樂區水山線步道 延至明年4月開放
林務局嘉義林區管理處位在阿里山國家森林遊樂區內的水山線步道，因沿線柳杉林相鬱閉，進行景觀美質疏伐作業，原訂明天完成，重新開放步道，然因利用林鐵火車運送木材須配合火車運輸期程，需延期至明年4月底開放，實際開放時間將再另行公告。
嘉義林管處提醒近期安排水山線步道登山健行路線的遊客，改到巨木群步道、對高岳步道等路線登山健行。嘉義林管處說，為提升阿里山國家森林遊樂區療癒場域，帶給遊客不同五感體驗，針對水山步道上方柳杉林，透過伐除枯立木、危木、生長不良的林木來改善空間配置。
嘉義林管處自9月1日封閉步道進行施作，目前已全部完成疏伐作業，但因木材須利用林鐵火車來進行集材運輸，目前因應火車班次運能的調整，預計明年4月底完成重新開放步道。
嘉義林管處指出，水山線是日治時期為運送砍伐的木材設置的鐵路支線，停駛後規畫成步道，至今僅保留水山站平台，全程約1.6公里，為帶給遊客以五感與山林對話，因此進行該區段林相下層疏伐，林分疏開後，林間透光度增加，林下植物茂盛，可增加對林地的保護效果，景觀上也能提供令人舒暢沒有壓迫、雜亂感覺，是增加森林景緻的常用手法，請遊客期待未來阿里山新亮點。
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