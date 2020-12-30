阿里山國家森林遊樂區水山線步道 延至明年4月開放

林務局嘉義林區管理處位在阿里山國家森林遊樂區內的水山線步道，因沿線柳杉林相鬱閉，進行景觀美質疏伐作業，原訂明天完成，重新開放步道，然因利用林鐵火車運送木材須配合火車運輸期程，需延期至明年4月底開放，實際開放時間將再另行公告。

嘉義林管處提醒近期安排水山線步道登山健行路線的遊客，改到巨木群步道、對高岳步道等路線登山健行。嘉義林管處說，為提升阿里山國家森林遊樂區療癒場域，帶給遊客不同五感體驗，針對水山步道上方柳杉林，透過伐除枯立木、危木、生長不良的林木來改善空間配置。

嘉義林管處自9月1日封閉步道進行施作，目前已全部完成疏伐作業，但因木材須利用林鐵火車來進行集材運輸，目前因應火車班次運能的調整，預計明年4月底完成重新開放步道。