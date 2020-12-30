跨年晚會明登場 黃偉哲：目測人群過擠將禁止再進入

明天各地跨年晚會登場，台南市政府舉辦的晚會場地四周已用封鎖線管制，現場有民眾搭了3座帳棚，市長黃偉哲今天視察晚會防疫演練，表示明天活動現場人群若目測過於擁擠，會禁止民眾再進入，建議提早進場或改用線上觀看。

晚會周邊包含交通、封鎖線管制約出動400名警力，台南市長黃偉哲指出，會再加派100名工作人員巡查，避免民眾從封鎖線穿越。萬一出現過長人流或是過於擁擠的現場，會停止民眾再進去，改用手機或電視線上觀看，建議大家提早進去；目前有4處出入口，若排隊排太長造成交通打結，可能會加開1、2個出入口。

台南跨年晚會最大亮點為少女時代團員「孝淵」的演出，黃偉哲說，中央疫情指揮中心規定，居家檢疫期滿之後會帶她做二檢，如果是陰性才可以讓她去表演，若是二採有陽性，就請她留在台灣做治療。

霸王級寒流來襲，會場已有民眾搭了3座帳棚，黃偉哲表示會請人員送暖暖包給他們，也呼籲大家「口罩不離口」，不僅可以防新冠肺炎，也可防感冒。

黃偉哲今重申，進入會場有3種實名制方式，第一是攜帶身分證「嗶」一下最快，第二是帶手機掃QRcode填寫姓名及其他資料，每人平均要花1到2分鐘，再來是填寫書面表單，後兩者可能會造成人流。如果碰到體溫過高或是有症狀的民眾，不可進入會場。