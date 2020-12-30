南一中全糖主義黨成立 「全糖」市長超夢幻呼應

台南一中學聯會今年施行《學生政黨法》，該校第一個學生政黨「一中全糖主義黨」，今天中午12點5分舉行創黨大會。該黨宗旨之一是「推動建構一中南女地下道」，自稱全糖市長的台南市長黃偉哲也呼應，並提出建地下道的可行性評估報告第一章，讓師生對黃市長刮目相看，認為太有趣、太夢幻了。

一中全糖主義黨的宗旨為增進全體同學的福祉、創全校平等的理念、增進學生的公民素養、以迷因宣傳學生自治、宣揚全糖主義、預防中一中與大雄中帝國的併吞、推動建構一中南女地下道。

南一中與中一中都是一中，網路上為了誰才是「真一中」，網友有論戰，「預防中一中與大雄中帝國的併吞」地政黨宗旨令人會心一笑。而「推動建構一中南女地下道」，更是有意思，市長黃偉哲也回應，除了在臉書祝一中全糖主義政黨創黨順利成功，並表示，對於相關政見，「全糖市政府將辦理可行性評估研究，並公布評估報告。」

之後再貼出建構南一中南女地下道可行性評估報告，上面寫著主辦機構是全糖市政府、執行機關為全糖市政府工務局、教育局、交通局，規畫單位是一中全糖主義黨、全糖市長辦公室。報告中寫著南一中是百年老校，一條直達男女的地下道是台南一中爭取了一世紀的權益。推動建構地下道，可見學生的決心，「剛好南一中所在的全糖市，他們的市長也曾是男校的一分子，自然感同身受南一中學生所提袋的雲因。」此一貼文1天理吸引5千多人點閱，有網友貼文說，「嚴格來說這不是南一中百年的心願... 只是一個政黨的宗旨... 」，也有人說「這文案超酷」。