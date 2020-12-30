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寒流催轉色！台南六甲林鳳營落羽松「3色」元旦迎遊客

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供

全台最晚轉色的台南六甲林鳳營落羽松，在寒流低溫下逐漸轉色中，顏色從翠綠色轉變為黃、紅色等「3色」漸層，另有不同的美麗，倒映在菁埔埤水面上，更添異國風情。目前周休假日都有數十輛遊覽車、兩三千名遊客前來，元旦假期預計吸引更多遊客，六甲區公所和林鳳社區在現場有設攤，也提供流動廁所，也為明年1月30日至2月28日落羽松季提前準備。

六甲區陳啓榮區長表示，目前假日期間每日都有上千名遊客慕名而來，今年除了欣賞2300餘棵落羽松林美景外，區公所更在周邊種植了1.5公頃花海區，以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，搭配冬季菁埔埤的湖面煙波相互輝映。為了妝點落羽松景緻，也有裝置藝術區，有在地企業南六企業、慈濟功德會、烏山頭水庫風景區管理處等團體精心設計的作品。

為迎接2021年落羽松賞紅季，六甲區公所在周邊規畫2處停車場，林鳳營陸橋下、菁埔埤北邊步道、落羽松步道、牧場中間及南邊步道等道路旁也開放作為臨時停車場，合計可提供360個停車位，請民眾遵循沿路的標示停妥車輛，切勿隨意停放車輛，以免遭取締及影響交通動線。

林鳳社區理事長蔡蔡明賢表示，因落羽松逐漸轉色，已吸引不少遊客前來拍照，很多人喜歡轉色過程的五顏六色，也有不少人是來探路，尤其農曆年期間有花海，要安排北部親朋好友來賞落羽松，元旦期間會有小農擺攤及販售輕食，以服務遊客，社區也會有文創商品及導覽地圖及落羽松小旅行等。

為讓遊客來六甲踏青有更多選擇，六甲區公所推出六甲悠活之旅老屋風華觀光地圖、觀光導覽及美食地圖、老屋風華明信片、寺廟風情明信片等，並結合大眾運輸資訊，有公車時刻表、觀光美景、美食小吃、古廟參拜等標示。也提 在新冠肺炎防疫期間，也請遊客全程配戴口罩、保持適當社交距離，如有發燒、咳嗽等不適症狀，建議在家休息。

台南六甲落羽松進入轉色期，色彩更繽紛，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，色彩更繽紛，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供
台南六甲落羽松進入轉色期，元旦預期吸引大批遊客。圖／陳啟榮提供

落羽松 老屋 林鳳營

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