寒流催轉色！台南六甲林鳳營落羽松「3色」元旦迎遊客

全台最晚轉色的台南六甲林鳳營落羽松，在寒流低溫下逐漸轉色中，顏色從翠綠色轉變為黃、紅色等「3色」漸層，另有不同的美麗，倒映在菁埔埤水面上，更添異國風情。目前周休假日都有數十輛遊覽車、兩三千名遊客前來，元旦假期預計吸引更多遊客，六甲區公所和林鳳社區在現場有設攤，也提供流動廁所，也為明年1月30日至2月28日落羽松季提前準備。

六甲區陳啓榮區長表示，目前假日期間每日都有上千名遊客慕名而來，今年除了欣賞2300餘棵落羽松林美景外，區公所更在周邊種植了1.5公頃花海區，以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，搭配冬季菁埔埤的湖面煙波相互輝映。為了妝點落羽松景緻，也有裝置藝術區，有在地企業南六企業、慈濟功德會、烏山頭水庫風景區管理處等團體精心設計的作品。

為迎接2021年落羽松賞紅季，六甲區公所在周邊規畫2處停車場，林鳳營陸橋下、菁埔埤北邊步道、落羽松步道、牧場中間及南邊步道等道路旁也開放作為臨時停車場，合計可提供360個停車位，請民眾遵循沿路的標示停妥車輛，切勿隨意停放車輛，以免遭取締及影響交通動線。

林鳳社區理事長蔡蔡明賢表示，因落羽松逐漸轉色，已吸引不少遊客前來拍照，很多人喜歡轉色過程的五顏六色，也有不少人是來探路，尤其農曆年期間有花海，要安排北部親朋好友來賞落羽松，元旦期間會有小農擺攤及販售輕食，以服務遊客，社區也會有文創商品及導覽地圖及落羽松小旅行等。