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寒流來襲農漁民抗寒大作戰 嘉義刮瞬間7級強風

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣沿海虱目魚最怕寒，部分養殖漁民放養很多越冬魚苗，為抗寒，在魚塭北側搭架防風棚（台語叫黑網仔）。圖／張建成提供
嘉義縣沿海虱目魚最怕寒，部分養殖漁民放養很多越冬魚苗，為抗寒，在魚塭北側搭架防風棚（台語叫黑網仔）。圖／張建成提供

寒流來襲，北方高氣壓帶進強冷空氣，氣溫如同溜滑梯一路下滑，嘉義氣象站監測，上午8時28分出現瞬間最大風力7級，駕駛人開車上82線東西向快速公路，明顯感受車子搖晃，路旁樹葉枯枝被強風捲起，景象有如颱風過境。

中央氣象局預報，寒流將在跨年侵襲，今晚氣溫將一路下滑，明天清晨降到10度以下，嘉義氣象站說，清晨最冷攝氏14.2度，下滑5度，隨著冷空氣南下，氣溫還會一路下滑，風力最強7級，平均風力5級；消防局至今未接獲強陣風災情報案。

民眾出門穿厚冬衣，包得緊緊，因跨年夜及元旦凌晨氣溫會更低，農漁民展開防寒大作戰，超前部署防寒害，沿海地區虱目魚最怕寒了，部分養殖漁民放養很多越冬魚苗，為抗寒，在魚塭北側搭架防風棚（台語：黑網仔）。

天冷時在棚下注入井水，攝氏近20度井水是魚苗的保暖秘訣，針對易受寒害虱目魚，縣府漁業科連繫布袋鎮新塭一帶虱目魚加工廠，啟動預防性收成及受災搶收機制，避免寒害損失或擴大災情，近日已收成一些魚隻，多數加工業者表示元旦假期，必要時配合不休息搶收魚隻。

寒流來襲，民眾出門穿厚冬衣，包得緊緊的。記者魯永明／攝影
寒流來襲，民眾出門穿厚冬衣，包得緊緊的。記者魯永明／攝影

寒害 漁民

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