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影／花比臉大！千朵火龍果花一夜盛開 難得一見賞花會

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影

「花比臉大」、「淡淡花香」！台南市「陳爸白頭翁果園」昨晚火龍果花盛開，晚間8點在果園舉辦「賞花會」，邀請親朋好友欣賞難得一見的百花盛開美景，花開持續到天亮太陽露臉就凋謝，接著就長成果實，預計農曆年前可以採收，但也因寒流影響可能會延後。

「陳爸」陳嘉益表示，火龍果一年正常開花約10次，花壽命只有一晚，就如「曇花一現」，上千朵火龍果花同時盛開相當罕見，尤其是受到氣候影響因素很大，像今年普遍催花效果不理想，不少人都白白繳電費給台電。

陳爸白頭翁果園昨晚約有數百朵火龍果花同時盛開，不少人第一次欣賞火龍果花都驚喜連連，陳爸説，為了賞花會太太每天都問他「什麼時候可以來賞花」，大自然的植物受到氣候的影響很大，他幾乎每天都來巡視，昨晚可能會有最多的花盛開，才敢邀請朋友來欣賞不然沒有花就漏氣了。

火龍果一般一年約可採收10次左右，近年來農民在陽光照射不足的情況下，採用點燈的方式來催花，增加開花次數也能夠在冬天的時候有火龍果收成，花謝後約過4、5天就會拔除，讓小果成長，賞花過後約35天至40天後，火龍果可收成。

陳嘉益從飯店業退休後，將自有的兩分半農地栽種火龍果，因一句「不知道賣給誰？」兒子陳正明毅然回鄉投入行銷經營，採無毒栽種，並研發生產火龍果麵為主，獲選為台南市防疫英雄麵的10種麵類的其中之一，也在知名百貨及超市上架，打出知名度。

台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會，花比臉大。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會，花比臉大。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影
台南市陳爸白頭翁果園火龍果花盛開，昨晚舉辦一場別開生面賞花會。記者吳淑玲／攝影

火龍果 賞花 農民

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