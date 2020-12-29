雲林282家零瘦肉精商店 張麗善：消費者「食在安心」

雲林縣衛生局推出「零瘦肉精商店標章」提供店家申請張貼，讓消費者認明標章購買安心豬肉、「食在安心」，縣長張麗善今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場視察，並化身一日宣導員教民眾如何認標；零瘦肉精聯盟目前有352家畜牧場、282家商店及製造業者加入，張麗善鼓勵業者踴躍申請。

含有萊克多巴胺美豬明年元旦即將開放進口，雲林縣政府除成立零瘦肉精聯盟，從源頭端飼料廠、畜牧場至後端肉品廠、餐廳業者導入區塊鏈，設置豬場自動化設備，全程產能透明、公開。

張麗善指出，為維護消費者權益，縣府配合新公告有關包裝、散裝食品及直接供應飲食場所等標示規定，輔導製造、餐飲及販售業者落實豬肉原料原產地標示，另推出零瘦肉精商店標章提供申請，目前有67家餐飲業者、65家一般小吃攤販業者、150家食品販售及製造加工業者共282家申請。

張麗善說，明年起超市、大賣場、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，包括生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉及可供食用部位產品，皆須清楚標示豬原料原產地。