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雲林282家零瘦肉精商店 張麗善：消費者「食在安心」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右二）、斗六市長林聖爵（右一）、斗六市代會主席胡克勤（左一）今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場張貼零瘦肉精商店標章。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、斗六市長林聖爵（右一）、斗六市代會主席胡克勤（左一）今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場張貼零瘦肉精商店標章。記者陳苡葳／攝影

雲林縣衛生局推出「零瘦肉精商店標章」提供店家申請張貼，讓消費者認明標章購買安心豬肉、「食在安心」，縣長張麗善今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場視察，並化身一日宣導員教民眾如何認標；零瘦肉精聯盟目前有352家畜牧場、282家商店及製造業者加入，張麗善鼓勵業者踴躍申請。

含有萊克多巴胺美豬明年元旦即將開放進口，雲林縣政府除成立零瘦肉精聯盟，從源頭端飼料廠、畜牧場至後端肉品廠、餐廳業者導入區塊鏈，設置豬場自動化設備，全程產能透明、公開。

張麗善指出，為維護消費者權益，縣府配合新公告有關包裝、散裝食品及直接供應飲食場所等標示規定，輔導製造、餐飲及販售業者落實豬肉原料原產地標示，另推出零瘦肉精商店標章提供申請，目前有67家餐飲業者、65家一般小吃攤販業者、150家食品販售及製造加工業者共282家申請。

張麗善說，明年起超市、大賣場、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，包括生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉及可供食用部位產品，皆須清楚標示豬原料原產地。

衛生局表示，未來也將加強稽查肉品原產地標示及肉品檢驗等，並持續推動零瘦肉精商店標章申請，呼籲食品業者落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊；建設處上月30日起也至各公有市場宣導有關含豬肉及豬可食部分原料、原產地標示規定事項，維護消費者知與選擇的權利。

雲林縣長張麗善（右三）、斗六市長林聖爵、斗六市代會主席胡克勤今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場張貼零瘦肉精商店標章。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、斗六市長林聖爵、斗六市代會主席胡克勤今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場張貼零瘦肉精商店標章。記者陳苡葳／攝影

瘦肉精 張麗善

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