雲林282家零瘦肉精商店 張麗善：消費者「食在安心」
雲林縣衛生局推出「零瘦肉精商店標章」提供店家申請張貼，讓消費者認明標章購買安心豬肉、「食在安心」，縣長張麗善今天至斗六西市場和雲林溪美食廣場視察，並化身一日宣導員教民眾如何認標；零瘦肉精聯盟目前有352家畜牧場、282家商店及製造業者加入，張麗善鼓勵業者踴躍申請。
含有萊克多巴胺美豬明年元旦即將開放進口，雲林縣政府除成立零瘦肉精聯盟，從源頭端飼料廠、畜牧場至後端肉品廠、餐廳業者導入區塊鏈，設置豬場自動化設備，全程產能透明、公開。
張麗善指出，為維護消費者權益，縣府配合新公告有關包裝、散裝食品及直接供應飲食場所等標示規定，輔導製造、餐飲及販售業者落實豬肉原料原產地標示，另推出零瘦肉精商店標章提供申請，目前有67家餐飲業者、65家一般小吃攤販業者、150家食品販售及製造加工業者共282家申請。
張麗善說，明年起超市、大賣場、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，包括生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉及可供食用部位產品，皆須清楚標示豬原料原產地。
衛生局表示，未來也將加強稽查肉品原產地標示及肉品檢驗等，並持續推動零瘦肉精商店標章申請，呼籲食品業者落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊；建設處上月30日起也至各公有市場宣導有關含豬肉及豬可食部分原料、原產地標示規定事項，維護消費者知與選擇的權利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言