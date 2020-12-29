宿疾纏身又遭逢兒子病逝 老夫妻苦養孫女故事感動社會

嘉義縣7旬簡姓老夫妻長期受華山基金會扶助，今年初長子因癌末過世，生活陷入困頓，夫婦倆領老農津貼等補助，獨自照顧小學四年級的孫女，善心團體得知兩人故事後，在年末捐14餘萬、年菜和營養補給品等給基金會，希望可幫助簡姓夫婦，讓夫婦感動不已，直呼「社會很溫暖」。

華山基金會在地服務弱勢孤老已21年，即使疫情嚴重服務仍不中斷，結合各界努力，讓服務的長輩能平安渡過，今天在嘉義市新北平婚宴餐廳邀請13名服務的長輩一同走出家門，活動準備了交換禮物及搓湯圓等，並邀集多家愛心企業共襄善舉，讓長輩感受社會溫暖。

華山基金會說，這對簡姓阿公阿嬤年輕時生活困苦，一生操勞，年老深受病痛折磨，阿嬤長期洗腎長達十餘年，阿公肝癌年初又因心肌梗塞緊急送醫，雖然及時送醫救回，但長期營養不足，導致時常跌倒，兩人平日皆簡單罐頭果腹，阿嬤也無力負擔洗腎後補充體力的奶粉，夫妻倆相當擔心自己身體狀況，擔心哪天倒下，無法照顧小孫女。

嘉義縣九九慈善文化協會理事長陳怡樺得知簡老夫妻的故事後，除了捐贈5萬元來認助華山基金會長輩，也透過圓夢活動，用心準備營養補給品及禮物，陳怡樺說，「希望透過大家的力量，讓老人議題引起社會大眾的關注」

嘉義市國際同濟會會長汪文淵等人也號召募集9萬1千元來支持130份愛心年菜。汪文淵說，本於回饋社會的念頭，透過會內號召來募集，大家盡自己的力量，藉由拋磚引玉讓更多社團來投入公益」。

華山基金會指出，目前服務全縣市約1350名弱勢長輩，提供免費到宅關懷訪視、家務整理、陪同就醫、環境改善、原床泡澡等服務，建立社區互助自助模式，希望各界善心人士能加入「愛老人守護天使」行列。