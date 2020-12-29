快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宿疾纏身又遭逢兒子病逝 老夫妻苦養孫女故事感動社會

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供
華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供

嘉義縣7旬簡姓老夫妻長期受華山基金會扶助，今年初長子因癌末過世，生活陷入困頓，夫婦倆領老農津貼等補助，獨自照顧小學四年級的孫女，善心團體得知兩人故事後，在年末捐14餘萬、年菜和營養補給品等給基金會，希望可幫助簡姓夫婦，讓夫婦感動不已，直呼「社會很溫暖」。

華山基金會在地服務弱勢孤老已21年，即使疫情嚴重服務仍不中斷，結合各界努力，讓服務的長輩能平安渡過，今天在嘉義市新北平婚宴餐廳邀請13名服務的長輩一同走出家門，活動準備了交換禮物及搓湯圓等，並邀集多家愛心企業共襄善舉，讓長輩感受社會溫暖。

華山基金會說，這對簡姓阿公阿嬤年輕時生活困苦，一生操勞，年老深受病痛折磨，阿嬤長期洗腎長達十餘年，阿公肝癌年初又因心肌梗塞緊急送醫，雖然及時送醫救回，但長期營養不足，導致時常跌倒，兩人平日皆簡單罐頭果腹，阿嬤也無力負擔洗腎後補充體力的奶粉，夫妻倆相當擔心自己身體狀況，擔心哪天倒下，無法照顧小孫女。

嘉義縣九九慈善文化協會理事長陳怡樺得知簡老夫妻的故事後，除了捐贈5萬元來認助華山基金會長輩，也透過圓夢活動，用心準備營養補給品及禮物，陳怡樺說，「希望透過大家的力量，讓老人議題引起社會大眾的關注」

嘉義市國際同濟會會長汪文淵等人也號召募集9萬1千元來支持130份愛心年菜。汪文淵說，本於回饋社會的念頭，透過會內號召來募集，大家盡自己的力量，藉由拋磚引玉讓更多社團來投入公益」。

華山基金會指出，目前服務全縣市約1350名弱勢長輩，提供免費到宅關懷訪視、家務整理、陪同就醫、環境改善、原床泡澡等服務，建立社區互助自助模式，希望各界善心人士能加入「愛老人守護天使」行列。

華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供
華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供
華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供
華山基金會媒合善心團體，幫助嘉義縣市需要扶助的長輩。圖／華山基金會提供

嘉義 阿嬤 夫妻

延伸閱讀

盲人環台公益路跑16天經11個縣市 為弱勢募集年菜

嘉義縣啟動包租代管媒合300戶 優先照顧弱勢

翁章梁就職2週年 盼嘉義朝農工大縣邁進

洗腎嬤四肢冰冷不舒服 就醫發現下肢周邊動脈阻塞

相關新聞

宿疾纏身又遭逢兒子病逝 老夫妻苦養孫女故事感動社會

嘉義縣7旬簡姓老夫妻長期受華山基金會扶助，今年初長子因癌末過世，生活陷入困頓，夫婦倆領老農津貼等補助，獨自照顧小學四年級...

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

財團法人南鯤鯓代天府今天舉行第二屆董、監事暨第十四屆信徒代表、總幹事宣誓就職暨交接典禮，任期為3年，原董事長王連興卸任，...

雲林縣環保局長今布達 張喬維：回任是責任的開始

雲林縣環保局長在上月歷經拔官事件後獲得平息，雲林縣政府隨即積極尋覓合適人選，經一番選擇後，前任環保局長張喬維屏雀中選，獲...

南市試辦環保夜市 每營業日減少使用8千多個免洗餐具

台南市永康復華夜市試辦環保夜市3個月，環保局今天表示，租賃環保餐具、環保袋的消費人次已經超過1004人次，每營業日減少使...

台南劉厝大排「臭名昭彰」 郭國文爭取前瞻5.4億治理

立法院日前審查前瞻三期預算，針對水環境建設部分，立委郭國文特別針對劉厝大排護堤工程，邀請水利署副署長曹華平與台南市長黃偉...

影／小三男童怕失去弟弟騎車10公里 背後故事令人鼻酸

小學三年級的阿祥與阿慶（化名）是雙胞胎兄弟，5歲時，爸爸和媽媽吵架後竟想不開，在汽車旅館燒炭輕生身亡；不久，媽媽也跟著離...

嘉縣一期稻作停灌補償逾9成農民申報 禁種冬季大宗蔬菜

南部旱象嚴重，曾文及烏山頭水庫灌溉水源不足，中央旱災應變中心宣布嘉南區一期稻作停灌，受理灌區農民申報補償，20日申報結束...

好狗命！全國首創搜救犬冷氣犬舍 南市善待毛小孩

台南市政府消防局善待搜救犬，今上午舉行「搜救毛小孩の部屋」落成，也是國內唯一配備冷氣搜救犬舍，由市長黃偉哲進行授階，讓不...

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

台南市中西區民生路上著名的卓家汕頭魚麵昨天無預警的歇業，引發討論，據了解原因可能是做魚麵的原料來源出現問題，加上因為手工...

協助安置災民 飯店和台南市歸仁等區公所簽約

為擴大台南市南關地區避難收容能量，歸仁等4個區公所今天和徠‧歸仁飯店簽訂災民緊急收容安置支援協定，飯店提供8間雙人房，在...

影／黃偉哲：居檢對象違規參加跨年活動50萬元罰金起跳

因應秋冬可能發生的新冠肺炎疫情，各縣市跨年活動都嚴陣以待，台南市長黃偉哲今天表示，針對可能有居家檢疫對象，跑到跨年活動現...

元旦迎曙光！全台最低海拔二寮日出 交通疏導管制路段

台南左鎮二寮觀日出是全台最低海日出美景，因應元旦迎曙光湧現人（車潮），新化警分局將於110年1月1日2時起至9時止，在南...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

高鐵宜蘭場站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

五月天桃市跨年晚會青埔強碰 桃市警交管路線看過來

八德陷交通惡夢 桃推改善工程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。