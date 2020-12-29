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南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮，原董事長王連興（右一）卸任，被推舉出任廟方諮詢顧問團顧問，董事長一職由原副董事長陳浚鎰（左一），台南市政府民政局局長顏振標當場監交。圖／南鯤鯓代天府提供
財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮，原董事長王連興（右一）卸任，被推舉出任廟方諮詢顧問團顧問，董事長一職由原副董事長陳浚鎰（左一），台南市政府民政局局長顏振標當場監交。圖／南鯤鯓代天府提供

財團法人南鯤鯓代天府今天舉行第二屆董、監事暨第十四屆信徒代表、總幹事宣誓就職暨交接典禮，任期為3年，原董事長王連興卸任，被推舉出任廟方諮詢顧問團顧問，董事長一職由原副董事長陳浚鎰出任。

包括台南市政府民政局局長顏振標、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐陣能、北門區長張明寶、南鯤鯓顧問團主席、鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明等人也出席，由顏振標頒發當選證書給陳浚鎰，顏讚揚廟方發揮宗教力量，對地方卓著貢獻。

陳浚鎰也頒發當選證書給信徒代表，並感謝全球鯤鯓王聯誼會總會長鯤鯓王先鋒官台北代府殿主委高俊雄、.全球鯤鯓王聯誼會北區會長台北鎮北宮主委邱奕旺、中區會長代天巡府福安舘主委蔡昆谷、南區會長財團法人二重港仁安宮董事長侯信良等人對南鯤鯓代天府長期支持。

財團法人南鯤鯓代天府第二屆董、監事名單如下：

董事長：陳浚鎰。

副董事長：邱敏華、黃淇荃、陳榮賢。

常務監事：吳朱福。

常務董事：李允進、王聖華、蔡全收。

董事：林雨欽、侯淞山、陳吉雄、陳文賢、黃信升、吳松儒、黃宏津、王學毅、黃甘澍、郭濬源、曾朝、涂德隆、許進勝。

監事：洪毓立、黃俊洋、許甫傑、邱耀堂、郭寶卿、侯景鐘。

總幹事兼副董事長：侯賢遜。

財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮。圖／南鯤鯓代天府提供
財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮。圖／南鯤鯓代天府提供
財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮。圖／南鯤鯓代天府提供
財團法人南鯤鯓代天府今舉行新任董、監事宣誓就職暨交接典禮。圖／南鯤鯓代天府提供

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