犬叫擾眠男子闖入鄰宅毆狗 家畜所裁罰1萬5000元

嘉義縣民雄鄉發生鄰犬長期吠叫影響睡眠，男子情緒失控持棍棒闖入鄰宅毆打犬隻事件，事後雙方雖和解，但傷害動物行為事實明確，家畜所今天依違反動保法裁處男子1萬5000元。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞，指3月接獲通報，在民雄鄉發生男子持棍棒闖入民宅毆狗事件，調查瞭解男子是因為受不了鄰居的狗長期吠叫影響睡眠，多次與鄰居協調未果，一時情緒失控，持棍棒闖入鄰宅毆打犬隻2下。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，雖然雙方事後已和解，但行為人傷害犬隻事證明確，家畜所依違反動物保護法規定裁處毆狗男子新台幣1萬5000元罰鍰。

林珮如表示，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第30條規定，可處新台幣1萬5000元以上至7萬5000元罰鍰。

家畜所呼籲民眾，不得隨意傷害動物，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦。