雲林縣環保局長今布達 張喬維：回任是責任的開始

雲林縣環保局長在上月歷經拔官事件後獲得平息，雲林縣政府隨即積極尋覓合適人選，經一番選擇後，前任環保局長張喬維屏雀中選，獲邀回鍋接任，今天上午縣長張麗善在環保局主持布達典禮，期待再藉張的環保專業，解決棘手環境問題。

上月10日前環保局長鄭育麟在議會遭張麗善拔官，環保局長懸缺1個多月，今天由前任局長張喬維回任；張喬維2004年進入雲林縣環保局，曾任廢棄物管理科、空氣噪音管理科長，後接任副局長、局長等職，去年張因健康因素請辭，經張麗善多次慰留不成，最後同意轉調參議。

最近雲林縣頻出現空汙及垃圾處理等問題，環保局成立環境品質監督小組，張麗善指派擁有豐富環保工作經驗的張喬維及鄭育麟擔任海線、山線召集人。透過空氣品質微型感測器溯源分析，主動稽查可疑汙染源，據統至今年11月已稽（巡）查601次，查獲違規18家次，裁處罰金約330萬元。

張麗善說，雲林縣有全國最大石化工業園區，垃圾、空氣汙染、濁水溪揚塵等問題是環保局最大的挑戰，尤其目前縣內垃圾外運量原本每天至少有140噸，但從9月底起只剩30公噸，雲林縣研發第一套零廢棄資源化系統（ZWS）設備後，垃圾處理效能提升30至40%，不過去化也是一項問題，希望能獲環保署協助。

環保署今也派員到場觀禮，對於張麗善請求，當場表示將全力支持雲林縣建構自主處理設施，包括垃圾燃料棒資源化、能源化及去化管道、產業升級持續努力；科技執法部分將針對重大汙染源、特殊空汙季節全力執法，「中央跟地方是夥伴關係，雲林縣所有需求，環保署會全力配合」。

回到熟悉領域，張喬維說，縣內環保問題目前有垃圾處理、濁水溪揚塵改善、空氣汙染防制、六輕汙染管制、河川汙染防治等急迫性問題。針對垃圾處理當務之急，環保局評估設置第二套ZWS設備，達到垃圾自主處理能力，降低各鄉鎮市公所負荷量。