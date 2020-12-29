快訊

評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣環保局長今布達 張喬維：回任是責任的開始

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（中）今天在環保局主持布達典禮，由張喬維（左）回任環保局長。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天在環保局主持布達典禮，由張喬維（左）回任環保局長。記者陳苡葳／攝影

雲林縣環保局長在上月歷經拔官事件後獲得平息，雲林縣政府隨即積極尋覓合適人選，經一番選擇後，前任環保局長張喬維屏雀中選，獲邀回鍋接任，今天上午縣長張麗善在環保局主持布達典禮，期待再藉張的環保專業，解決棘手環境問題。

上月10日前環保局長鄭育麟在議會遭張麗善拔官，環保局長懸缺1個多月，今天由前任局長張喬維回任；張喬維2004年進入雲林縣環保局，曾任廢棄物管理科、空氣噪音管理科長，後接任副局長、局長等職，去年張因健康因素請辭，經張麗善多次慰留不成，最後同意轉調參議。

最近雲林縣頻出現空汙及垃圾處理等問題，環保局成立環境品質監督小組，張麗善指派擁有豐富環保工作經驗的張喬維及鄭育麟擔任海線、山線召集人。透過空氣品質微型感測器溯源分析，主動稽查可疑汙染源，據統至今年11月已稽（巡）查601次，查獲違規18家次，裁處罰金約330萬元。

張麗善說，雲林縣有全國最大石化工業園區，垃圾、空氣汙染、濁水溪揚塵等問題是環保局最大的挑戰，尤其目前縣內垃圾外運量原本每天至少有140噸，但從9月底起只剩30公噸，雲林縣研發第一套零廢棄資源化系統（ZWS）設備後，垃圾處理效能提升30至40%，不過去化也是一項問題，希望能獲環保署協助。

環保署今也派員到場觀禮，對於張麗善請求，當場表示將全力支持雲林縣建構自主處理設施，包括垃圾燃料棒資源化、能源化及去化管道、產業升級持續努力；科技執法部分將針對重大汙染源、特殊空汙季節全力執法，「中央跟地方是夥伴關係，雲林縣所有需求，環保署會全力配合」。

回到熟悉領域，張喬維說，縣內環保問題目前有垃圾處理、濁水溪揚塵改善、空氣汙染防制、六輕汙染管制、河川汙染防治等急迫性問題。針對垃圾處理當務之急，環保局評估設置第二套ZWS設備，達到垃圾自主處理能力，降低各鄉鎮市公所負荷量。

空氣品質方面，大環境將配合環保署政策，推動區域聯防措施；斗六、斗南等區域空品推動專案稽查改善。

張喬維2004年進入雲林縣環保局，曾任廢棄物管理科、空氣噪音管理科長，後接任副局長、局長等職，去年因健康因素請辭、轉調縣府參議，今再度回任。記者陳苡葳／攝影
張喬維2004年進入雲林縣環保局，曾任廢棄物管理科、空氣噪音管理科長，後接任副局長、局長等職，去年因健康因素請辭、轉調縣府參議，今再度回任。記者陳苡葳／攝影

張麗善 環保署 濁水溪

延伸閱讀

御頂集團插旗北港 首家港式餐廳開幕1元餐點特惠

雲林縣長就職2年 張麗善體驗風箏衝浪

影／張麗善就職2周年 操盤風箏衝浪落海吞鹹水

雲林跨年、元旦升旗如期舉行 張麗善：加強落實防疫

相關新聞

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

財團法人南鯤鯓代天府今天舉行第二屆董、監事暨第十四屆信徒代表、總幹事宣誓就職暨交接典禮，任期為3年，原董事長王連興卸任，...

雲林縣環保局長今布達 張喬維：回任是責任的開始

雲林縣環保局長在上月歷經拔官事件後獲得平息，雲林縣政府隨即積極尋覓合適人選，經一番選擇後，前任環保局長張喬維屏雀中選，獲...

南市試辦環保夜市 每營業日減少使用8千多個免洗餐具

台南市永康復華夜市試辦環保夜市3個月，環保局今天表示，租賃環保餐具、環保袋的消費人次已經超過1004人次，每營業日減少使...

台南劉厝大排「臭名昭彰」 郭國文爭取前瞻5.4億治理

立法院日前審查前瞻三期預算，針對水環境建設部分，立委郭國文特別針對劉厝大排護堤工程，邀請水利署副署長曹華平與台南市長黃偉...

影／小三男童怕失去弟弟騎車10公里 背後故事令人鼻酸

小學三年級的阿祥與阿慶（化名）是雙胞胎兄弟，5歲時，爸爸和媽媽吵架後竟想不開，在汽車旅館燒炭輕生身亡；不久，媽媽也跟著離...

嘉縣一期稻作停灌補償逾9成農民申報 禁種冬季大宗蔬菜

南部旱象嚴重，曾文及烏山頭水庫灌溉水源不足，中央旱災應變中心宣布嘉南區一期稻作停灌，受理灌區農民申報補償，20日申報結束...

好狗命！全國首創搜救犬冷氣犬舍 南市善待毛小孩

台南市政府消防局善待搜救犬，今上午舉行「搜救毛小孩の部屋」落成，也是國內唯一配備冷氣搜救犬舍，由市長黃偉哲進行授階，讓不...

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

台南市中西區民生路上著名的卓家汕頭魚麵昨天無預警的歇業，引發討論，據了解原因可能是做魚麵的原料來源出現問題，加上因為手工...

協助安置災民 飯店和台南市歸仁等區公所簽約

為擴大台南市南關地區避難收容能量，歸仁等4個區公所今天和徠‧歸仁飯店簽訂災民緊急收容安置支援協定，飯店提供8間雙人房，在...

影／黃偉哲：居檢對象違規參加跨年活動50萬元罰金起跳

因應秋冬可能發生的新冠肺炎疫情，各縣市跨年活動都嚴陣以待，台南市長黃偉哲今天表示，針對可能有居家檢疫對象，跑到跨年活動現...

元旦迎曙光！全台最低海拔二寮日出 交通疏導管制路段

台南左鎮二寮觀日出是全台最低海日出美景，因應元旦迎曙光湧現人（車潮），新化警分局將於110年1月1日2時起至9時止，在南...

雲林公費流感疫苗接種率逾99% 剩千劑預估明年1月用罄

雲林縣公費流感疫苗10月5日開打至今，接種率已達99.2%，衛生局表示，目前疫苗庫存量剩1435劑可接種，預估明年1月底...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

高鐵宜蘭站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。