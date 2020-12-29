南市試辦環保夜市 每營業日減少使用8千多個免洗餐具

台南市永康復華夜市試辦環保夜市3個月，環保局今天表示，租賃環保餐具、環保袋的消費人次已經超過1004人次，每營業日減少使用8400 多個免洗餐具，接續將推廣到到其他夜市或特色商圈，推動綠色永續經濟。

台南市環保局人員指出，復華夜市許多攤商都反映，試辦期間業績成長1至2成，消費者也逐漸習慣攤商對內用的顧客提供環保餐具。復華夜市在今年10月底至12月15日試辦環保夜市，執行多項環保夜市措施，包括租賃環保餐具（袋）、內用使用重覆性餐具、設置資源回收分類桶、部份攤商設置附掛式靜電處理機以降低空氣汙染、公用照明汰換為低耗能LED燈具等。

經統計試辦成效，租賃環保餐具（袋）的消費者共1004人次，顯示民眾對減少使用一次性餐具的高度支持。每營業日減少使用8470個免洗餐具。平均每個營業日的垃圾量降低124公斤（35.27%），約減少255公斤二氧化碳；每個營業日的資源回收量提升3.4公斤（67.57% ），廚餘回收量提升6.15公斤（26.32%），油煙處理削減TSP(總懸浮微粒)0.4 公斤。試辦期間減碳效果，相當於台北大安森林公園4天的吸碳量。

環保局長謝世傑指出，復華夜市試辦環保夜市，可謂跨出成功的第一步，雖然試辦已告一段落，但環保局會將此一經驗加以運用及推廣，期待民眾養成出門自備餐具的習慣，盡量降低使用一次性餐具的機會，減少資源浪費，節能減碳。