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台南劉厝大排「臭名昭彰」 郭國文爭取前瞻5.4億治理

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲表示，劉厝大排有前瞻經費挹注，將朝向不淹水也不臭努力。記者吳淑玲／攝影
市長黃偉哲表示，劉厝大排有前瞻經費挹注，將朝向不淹水也不臭努力。記者吳淑玲／攝影

立法院日前審查前瞻三期預算，針對水環境建設部分，立委郭國文特別針對劉厝大排護堤工程，邀請水利署副署長曹華平與台南市長黃偉哲、第六河川局陳建成局長、市府水利局現場會勘劉厝排水治理工程，說明前瞻三期水環境建設水與安全經費將有5.4億補助，之後盼預算能順利三讀通過，並順利帶動地方魚產與觀光產業。

劉厝大排位在七股溪上游，連接西港區、佳里區、七股區全長約17公里，多年來受到工業、畜牧業與民生用廢水汙染，居民長期飽受惡臭之苦。塭內里長黃錦成說，排水經常是五顏六色各種汙染都有；劉厝大排整治綠化促進會說，沿岸居民都要摀著鼻子過生活，生活品質大受影響。

郭國文表示，劉厝排水整治之前瞻計畫經費，當時爭取第一期工程原有2億多，經濟部核定近1億2千萬，市府已預計明年一月底會發包施做。整個劉厝排水還有後續二期工程，立院初審前瞻三期水環境建設總預算523億8,200萬元，其中劉厝排水部分再加5.4億左右，也順利初審通過。接下來將積極爭取能順利三讀通過，盼能及早整治完成，以解地區淹水之苦。

水利署曹華平副署長表示，今年4月核定通過劉厝排水治理工程1億1950萬元經費補助。而後續二期部分，市政府已提報爭取列入前瞻三期預算，將原到9K+271之規畫延長到14K+381預計需要5.4億左右，水利署將儘量予以協助。

黃偉哲指出，「最重要是不要淹水又無臭味」！市府已做好一期的用地先期作業以及工程測設，雖然遇到文化遺址問題需修改工法而稍微耽誤，但已預計下個月會發包。遺址保存方法很多種，只要不破壞就好，將和相關單位再討論；接下來二期工程盼前瞻三期經費能順利通過。地方反應的水汙染問題，也能透過整治來找出是否有暗管以及相關清淤來解決。

台南市水利局長韓榮華表示，劉厝大排水流斷面是夠的，主要是堤岸高度，設計上會兼顧古蹟文化的保護，生態工法也和中央學者討論中，明年1月先就800公尺進行發包作業。

郭國文強調，劉厝排水整治除解決淹水，也能改善上游水質汙染問題，更重要的是可以改善下游七股潟湖的汙染問題，牽涉到七股潟湖養殖魚產與觀光，可以有更好的發展，爭取在前瞻三期經費的挹注下，將可讓西港、佳里、七股一帶的水環境煥然一新。

劉厝大排整治，前瞻經費將挹注。記者吳淑玲／攝影
劉厝大排整治，前瞻經費將挹注。記者吳淑玲／攝影
劉厝大排臭名昭彰，前瞻經費將挹注整治。記者吳淑玲／攝影
劉厝大排臭名昭彰，前瞻經費將挹注整治。記者吳淑玲／攝影
劉厝大排整治，前瞻經費將挹注。記者吳淑玲／攝影
劉厝大排整治，前瞻經費將挹注。記者吳淑玲／攝影

郭國文 水利署 淹水

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