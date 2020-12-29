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影／小三男童怕失去弟弟騎車10公里 背後故事令人鼻酸
小學三年級的阿祥與阿慶（化名）是雙胞胎兄弟，5歲時，爸爸和媽媽吵架後竟想不開，在汽車旅館燒炭輕生身亡；不久，媽媽也跟著離家出走，從此沒再回來過，兩兄弟就和阿嬤相依為命。
阿秀嬤曾經出過車禍行動不便，還患有糖尿病和B肝，兒子過世後，留下兩個孩子，弟弟有過動症，要常去看醫生，
想到過世的兒子，阿秀嬤眼淚止不住，「怎麼會那麼傻，狠心丟下兩個孩子，叫我怎麼辦？」「我都快70歲了，還能照顧他們多久？」
為了過生活，阿秀嬤甚至會去菜市場檢箱子，順便看看裏頭有沒有剩菜，兩兄弟有空就會跟在她身邊，方便照顧，看著他們活潑的背影，阿秀嬤不忍苛責，只希望他們平安長大。
自從爸媽走後，阿祥和阿慶便不敢自己睡，每天晚上總耗到10點後才會上床，還一定要和阿嬤擠在小單人床，才能入眠。
今年初，阿慶生病住院，阿祥多日不見弟弟，想起爸爸那天晚上跟他們兩個說了一句，「我要出去一下」，就再也沒有回來；害怕再失去弟弟，於是阿祥騎了半個小時的腳踏車，路程10公里，到醫院找弟弟。
後來，兩兄弟在外界協助下，進入民雄1919陪讀班，由志工協助課業輔導、生活起居，減輕阿秀嬤的生活負擔。
陪讀班負責人李國煒牧師說，陪讀班成立14年了，從照顧10個孩子，到如今有近50個孩子，以前常被笑說，做陪讀班是虧本生意。但孩子有需要，怎能不管，「只要我們還在，就一定會把他們牢牢牽住，讓更多的孩子健康長大。」完整紀錄片
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