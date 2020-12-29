嘉義縣啟動包租代管媒合300戶 優先照顧弱勢
嘉義縣府今天宣布啟動包租代管計畫，將媒合300戶提供專業出租管理服務，以市價5至7折的租金，優先照顧弱勢族群；房東則享3年租金收入保證、減免稅收，歡迎申請參與。
嘉義縣政府今天召開記者會，縣長翁章梁宣布嘉義縣委託「大晟資產管理公司」，即日起協助辦理包租代管的業務。
嘉義縣經濟發展處長江振瑋表示，內政部社會住宅包租代管計畫多數縣市都已實行，成效不錯，中央擴大辦理第二期社會住宅包租代管計畫，嘉義縣政府獲分配300戶。
翁章梁表示，縣府以照顧弱勢為目標，將優先媒合未滿25歲新鮮人、65歲以上銀髮族、受家暴性侵的受害者及其子女，以及身心障礙者，提供市價5至7折的租金。
包租代管計畫分為包租包管及代租代管兩種方案；江振瑋指出，包租包管為縣府委託專業租屋業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，保證房東收租3年。
代租代管則由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理、提供代收租金糾紛調處等服務、租期至少1年。
江振瑋表示，參與的房東有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵。「3稅有減免」就是提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得稅，房屋稅及地價稅比照自用住宅標準。「3費有補助」則是提供每屋每年1萬元修繕補助，以及公證費、居家安全保險費用等補助，還有業者提供的3年專業服務。嘉義縣社會住宅包租代管服務電話05-3627101。
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