嘉縣一期稻作停灌補償逾9成農民申報 禁種冬季大宗蔬菜

南部旱象嚴重，曾文及烏山頭水庫灌溉水源不足，中央旱災應變中心宣布嘉南區一期稻作停灌，受理灌區農民申報補償，20日申報結束，農田水利署嘉義縣朴子區管理處統計，共3370公頃灌區農田共96%申報補償。

朴子區管理處說，補償費過年前就會撥入農民金融帳戶，實際耕作農民才有補償，過去一期作灌溉期限每年2月1日到5月間，明年停灌，為避免停灌區種冬季大宗蔬菜，造成生產過剩，禁止種植高麗菜、花椰菜及山東白菜，停灌期間會派人抽查，若發現不合規定，取消補償。

朴子區約4% 共百公頃農田未申報，不申報原因，經查，農田大多荒廢無人耕作，或改做畜牧場飼養鴨鵝等家禽，將剔除灌區範圍。

明年一期作停灌嘉縣農水署嘉義及朴子區管理處，共計7975公頃灌區稻田受影響，農民對補償金都表示可以接受，其中太保市是國內重要有機米產區，為免斷貨，農會將啟動水井維持部分稻區生產。

農委會宣布補償態樣分為︰停灌區不種稻符合「對地綠色環境給付計畫」綠肥、景觀或獎勵作物，每公頃9.3萬元；不種稻，辦翻耕或種非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖，每公頃補償8.2萬元。農民可自行選擇辦理。

農委會主委陳吉仲2日視察農田水利署嘉義縣鹿草鄉工作站申報情形，針對稻作產業鏈未納入公告補償的農藥、肥料業，陳吉仲說，受停灌影響產業鏈有具體損失都可補償，包括肥料、農藥業者，只要有具體損失都可補償。