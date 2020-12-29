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好狗命！全國首創搜救犬冷氣犬舍 南市善待毛小孩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
搜救犬與領犬員展現默契，示範各項搜救任務。記者謝進盛／攝影
搜救犬與領犬員展現默契，示範各項搜救任務。記者謝進盛／攝影

台南市政府消防局善待搜救犬，今上午舉行「搜救毛小孩の部屋」落成，也是國內唯一配備冷氣搜救犬舍，由市長黃偉哲進行授階，讓不少與會來賓打趣說，真的是「好狗命」。

該部屋設在消防局第五大隊暨大橋分隊後方，緊鄰台南市總圖書館，與會者笑稱是「總圖第一排」，規劃5間犬舍、1間配膳室，以及1間訓練室，經過精心建造與彩繪，符合地方建築特性、色調，並增加搜救犬的洗狗槽、烘毛機、冰箱，房內還有冷氣、電扇等設施，加上隔熱、通風設計，相當舒適。

黃偉哲表示，南市自經歷0206震災後，為提升搜救力量，由消防局積極執行馴養搜救犬計畫，培養消防同仁擔任領犬員，目前共有3隻搜救犬(Kathy、Kenna、Tony)及1隻培訓犬(Uki)，且3隻搜救犬均通過國際搜救犬評量測驗，可正式服勤救災，馴養成效良好，搜救犬培訓並不輕鬆，訓練一隻搜救犬需要花費相當長的時間及心力，領犬員針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與領犬員培養默契，建立深厚的感情，一人一犬搭配出勤，在災害現場才能發揮最大效能。

消防局長李明峯也說，搜救犬培訓需要花費相當長時間與心力，領犬員針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與領犬員培養默契，建立深厚的感情，1人1犬搭配出勤，在災害現場才能發揮最大效能，爭取救災黃金時間執行搜救任務。

南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬屋今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬屋今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影
南市善待毛小孩，全國首創冷氣搜救犬今落成。記者謝進盛／攝影

搜救犬 黃偉哲

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