台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

台南市中西區民生路上著名的卓家汕頭魚麵昨天無預警的歇業，引發討論，據了解原因可能是做魚麵的原料來源出現問題，加上因為手工製作造成老闆手部受傷，而決定歇業。

魚麵今天已經沒有開門，據鄰居表示，魚麵早就由第二代接手，但是長期手工製作，造成手臂受傷，平常都是靠針劑注射止痛，一直有在說不想做了，加上魚麵的原料原本是由親戚供應，最近也因為年紀大了，「不想再殺生」，決定休息，魚麵店也就跟著停擺。

鄰居表示，老闆現在還在思考，是要把店盤給別人，還是自己接著做，只賣麵、不做魚麵，可能休息一陣子會再開幕。

昨天魚麵要歇業的消息傳出後，引發很多人不捨，認為是台南的特色小吃之一，而據了解卓家開枝散葉，第二代有三個人在經營魚麵，其他目前營業未受影響。

卓家汕頭魚麵位於台南民生路上，鄰近開山宮，乃是台南代表性的魚麵名店之一。店內的招牌魚麵，乃是使用狗母魚魚漿製作而成，可乾可湯，能當正餐，也可以當作零食享用。

同時店內亦有販售使用魚漿搭配芹菜製成的「魚冊」，同樣也是不少饕客的心頭好，同時還有魚餃、肉燥飯等不同選擇。

過去議員謝龍介也曾於電視節目上大力推崇卓家汕頭魚麵，而且推薦「一乾一湯」才是內行吃法。目前卓家汕頭魚麵在Google累積有超過1400則評論，獲得3.8分。