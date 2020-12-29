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協助安置災民 飯店和台南市歸仁等區公所簽約
為擴大台南市南關地區避難收容能量，歸仁等4個區公所今天和徠‧歸仁飯店簽訂災民緊急收容安置支援協定，飯店提供8間雙人房，在發生災害時，暫時提供無家可歸、無法依親民眾，獲得妥善安置和照顧。
有鑑於大地震或是水災害發生時的急迫性，常讓受災民眾不知所措，為擴大南關線避難收容能量， 歸仁、仁德、關廟及龍崎4個區公所，今天上午約10點，在徠‧歸仁飯店簽訂災民緊急收容安置支援協定，方便安置災民。
簽約儀式由徠‧歸仁飯店董事長王錫傳、仁德區長黃素美、歸仁區長柳世雄，關廟區長李賢村、龍崎區長顏振羽等人簽訂合約。
徠‧歸仁飯店董事長王錫傳說，社會公益的事一定要參與，飯店不僅於災難發生時能提供緊急收容民眾舒適的空間，更藉由飯店餐廳提供熟食來協助災民度過難關。
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