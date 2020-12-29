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元旦迎曙光！全台最低海拔二寮日出 交通疏導管制路段
台南左鎮二寮觀日出是全台最低海日出美景，因應元旦迎曙光湧現人（車潮），新化警分局將於110年1月1日2時起至9時止，在南171道路8K（南168道路11.4K終點）岡林派出所至南171道路5.5K（南162道路7.8K終點）柑仔園路口路段，實施交通疏導、管制，並規劃車輛單向停車，以維護該路段交通順暢。
警方表示，依據去年經驗，左鎮二寮觀日出民眾進入南171道路8K（南168道路11.4K終點）岡林派出所至南171道路5.5K（南162道路7.8K終點）柑仔園路口路段，車輛與人潮已達交通癱瘓程度，又因該路段停車空間較少，部分道路狹窄，民眾容易將車輛停於道路兩邊，致無法雙向通車，易造成車流壅擠無法行進或交通事故。
有鑑於此，請前往二寮觀日出民眾騎乘機車或共乘交通工具前往，以減輕車流壓力，並請開車民眾於上述路段，配合聽從新化分局現場員警指揮疏導調度，車輛靠單側路邊停車，以維持車流順暢及民眾交通安全。
另元旦出遊到新化老街觀光購物時，老街周邊可停車部分，為中正路（和平街至光明路）、和平街（中正路至復興路）、護安街（中興路至和平街）、和平街31巷及武德殿旁停車場等共計82席汽車格供民眾停放，請民眾遵守交通規則，勿違規停車，以免受罰。另山上花園水道博物館及左鎮化石園區周邊皆有足夠停車空間，供民眾停放車輛。
新化警分局長歐祖明表示，元旦假期要開心出遊、平安回家，呼籲民眾務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」、「不闖紅燈、不超速、不危險駕車」、「騎乘機車戴請安全帽」、「遵守路權」、及「禮讓行人」等各項交通法規。
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