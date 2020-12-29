雲林公費流感疫苗接種率逾99% 剩千劑預估明年1月用罄

雲林縣公費流感疫苗10月5日開打至今，接種率已達99.2%，衛生局表示，目前疫苗庫存量剩1435劑可接種，預估明年1月底前施打完畢，提醒有意者盡速向合約院所預約施打。

衛生局統計，65歲以上長者接種率51.5%，50至64歲成人接種率17.2%，學齡前幼兒6個月以上3歲以下幼兒曾接種接種率108%、第一劑接種率34%、第二劑接種率21.1%；3歲以上至入學前幼童曾接種接種率74.8%、第一劑接種率14.9%、第二劑接種率6%。

雲林縣今年採購18萬600劑公費流感疫苗，統計至本月16日已接種17萬8356劑，整體使用率逾99%，衛生局預估庫存施苗最快下月底用罄，達標目標100%接種率。

日前因接種太過踴躍而暫緩施打的50歲至64歲無高風險慢性病成人，自12月1日起恢復接種。縣內庫存僅剩千劑，衛生局呼籲符合公費條件民眾踴躍接種。

衛生局提醒，符合公費資格民眾，接種時務必攜帶健保IC卡或兒童保健手冊，及罕見疾病或重大傷病患者須備證明文件，並至各地合約醫療院所或衛生所完成接種，合約醫療院所配置點可上網至流感一網通查詢，或洽詢當地衛生所。