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斥1億5千萬元 南鯤鯓代天府文化藝術館明年動工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
擔任鯤鯓王慈善基金會董事長的南紡公司董事長侯博明是南鯤鯓代天府文化藝術館興建重要推手。圖／本報資料照
擔任鯤鯓王慈善基金會董事長的南紡公司董事長侯博明是南鯤鯓代天府文化藝術館興建重要推手。圖／本報資料照

台南北門南鯤鯓代天府為解決廟方典藏各類作品空間不足現況，規畫興建文化藝術館，經擔任鯤鯓王慈善基金會董事長的南紡公司董事長侯博明支持，預定明年開春動工，總經費約1億5千萬元。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜長期投入宗教改革，他表示，廟方推動藝文展覽，現有鯤瀛文化藝術館空間不足，無法應付大型展覽及存放廟方典藏各類作品，決定闢建文化藝術館。

該文化藝術館，建地1公頃，建坪約3000平方公尺，為3層樓建物，採溫恆設計，1樓有簡報室、常設展示廳、特展區等。2樓為常設展示廳，3樓為會議及辦公室。總經費約1億5千萬元，已申請建造中，預計明年開春時可動工，擬名為「博明文化藝術館」。

「典藏作品空間及設備都面臨窘況。」侯賢遜進一步指出，民國100年，總統府前資政黃正雄提出舉辦百年百福百家書畫展發想，參與藝術家們共捐127幅作品供廟方典藏。

另外，配合國家重要民俗五府千歲進香期，每年舉辦4次宗教藝文活動，參與活動的許多藝文工作者也會捐贈作品，供廟方典藏。

然而，目前收藏作品場所已不敷使用，也沒有恆溫設備，作品保存不易，才決定興建文化藝術館典藏這些作品，以利傳承。

侯賢遜表示，興建文化藝術館需1億元以上，對廟方是一大負擔，所幸長期從事社會公益的侯永都基金會董事長侯博明允諾支持贊助，於是展開先期設計規劃作業。侯也是鯤鯓王慈善基金會董事長，長年熱心支持宗教藝文活動。

侯賢遜表示，南鯤鯓代天府整體園區面積約有30.5公頃，文化藝術館興建完成後，整個建築群面積約22公頃，文化藝術館是南鯤鯓代天府最後一座大型建築物，其餘面積將作為綠地休閒用途。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜推動宗教改革，長期投入藝文活動。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜推動宗教改革，長期投入藝文活動。記者謝進盛／攝影
斥1億5千萬元，南鯤鯓代天府文化藝術館明年將動工。記者謝進盛／攝影
斥1億5千萬元，南鯤鯓代天府文化藝術館明年將動工。記者謝進盛／攝影

藝術館 南鯤鯓代天府 建築

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