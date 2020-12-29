斥1億5千萬元 南鯤鯓代天府文化藝術館明年動工

台南北門南鯤鯓代天府為解決廟方典藏各類作品空間不足現況，規畫興建文化藝術館，經擔任鯤鯓王慈善基金會董事長的南紡公司董事長侯博明支持，預定明年開春動工，總經費約1億5千萬元。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜長期投入宗教改革，他表示，廟方推動藝文展覽，現有鯤瀛文化藝術館空間不足，無法應付大型展覽及存放廟方典藏各類作品，決定闢建文化藝術館。

該文化藝術館，建地1公頃，建坪約3000平方公尺，為3層樓建物，採溫恆設計，1樓有簡報室、常設展示廳、特展區等。2樓為常設展示廳，3樓為會議及辦公室。總經費約1億5千萬元，已申請建造中，預計明年開春時可動工，擬名為「博明文化藝術館」。

「典藏作品空間及設備都面臨窘況。」侯賢遜進一步指出，民國100年，總統府前資政黃正雄提出舉辦百年百福百家書畫展發想，參與藝術家們共捐127幅作品供廟方典藏。

另外，配合國家重要民俗五府千歲進香期，每年舉辦4次宗教藝文活動，參與活動的許多藝文工作者也會捐贈作品，供廟方典藏。

然而，目前收藏作品場所已不敷使用，也沒有恆溫設備，作品保存不易，才決定興建文化藝術館典藏這些作品，以利傳承。

侯賢遜表示，興建文化藝術館需1億元以上，對廟方是一大負擔，所幸長期從事社會公益的侯永都基金會董事長侯博明允諾支持贊助，於是展開先期設計規劃作業。侯也是鯤鯓王慈善基金會董事長，長年熱心支持宗教藝文活動。