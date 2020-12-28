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神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走
「太神奇了！」總統蔡英文今天上午參加北港朝天宮水陸大法會，祈求庇佑安度疫情難關，蔡總統離開後，法會持續進行，朝天宮董事長蔡咏鍀率領所有功德主，焚香祝禱，不料，一隻大飛蛾飛來停在蔡董事長左手臂，久久不離開，即便蔡董去吃飯，飛蛾仍停著不走，引起全場人士好奇，猜測紛紜。
朝天宮舉行14天的「悲心廣行」水陸大法會，是會方建廟300多年來，首次結合佛教與道教舉行的大型水法法會，今天是最後一天的圓滿日。
今天上午總統蔡英文應邀參加大法會，停留約40分鐘後離去，蔡總統離開後，法會持續進行，由法師帶領誦經，朝天宮董事長蔡咏鍀也率董監事與所有功德主，穿上海青披上功德帶，在法壇執香禱頌，祈求四方福安。
不料，有一隻五彩大飛蛾突然飛進設在文化大樓6層高的頂樓法壇會場，就直接停在蔡董事長左手臂，久久不離去，即便蔡董隨法師繞行會場祝禱，甚至休息走出會場外大風吹襲，連下樓吃飯，大飛蛾始終不動如山。
蔡咏鍀也感到神奇，記者打電話問他時，「現在還在沒飛走呢！」蔡董事長也感到神奇，他說，他專心在誦經也不知道飛娥何時飛來他身上，只是通常人一走動，蛾就會飛走，但牠很堅持就是不走，停在身上足足超過4小時以上，他也感到奇怪。
大飛蛾的到來，引起許多人好奇，不知飛蛾究竟要傳達什麼訊息，大家猜測紛紜，更神奇的是，有參與法會的功德主，早先前兩天就在法會會場上一尊媽祖的臉上，就曾看到同樣的飛蛾停在媽祖臉上，是否為同一隻不得而知，只是飛蛾選擇在法會最後一天的圓滿法會，飛來停在主事者身上，的確引人好奇。
經進一步核對，這隻大飛蛾是「夾竹桃天娥」，夾竹桃天蛾幼蟲頭部會長出一對用來嚇唬天敵用的「假眼」，外型宛若電影中的外星人或鋼鐵人，樣貌可愛，被昆蟲界人士喻為星星來的昆蟲。
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