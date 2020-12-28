台南偏鄉長照交通車服務試辦 110年1月上路

台南市長黃偉哲今天宣布啟動偏鄉長照交通車服務，明年1月上路，先在南化區、左鎮區、龍崎區及楠西區試辦；若反應不錯，後續不排除推廣到其他行政區，建置更綿密長照服務網。

黃偉哲指出，台南偏鄉長照交通車直接到府服務，，民眾若有需求可電洽區公所，區公所將派遣車輛接送，這是台南新的嘗試，也讓台南長照更接地氣。

台南市政府社會局表示，這項試辦計畫由衛生福利部補助，在南化區、左鎮區、龍崎區等購置7人座小客車3輛，另在楠西區購置乙類無障礙大客車1輛，解決長照交通問題。

台南偏鄉長照交通車服務試辦，擴大三類服務對象，包括實際居住偏鄉的65歲以上長者、55歲以上原住民、使用住宿式機構服務的失能者及聘請外籍看護工提供照顧的失能長者等都是適用對象，區公所也可視情況彈性運用。

長照交通車收費比照大台南公車，平均以約1公里新台幣3元計費，預估每年可提供3380服務趟次，以利偏鄉長照資源運用。

社會局統計，今年底前已建置5個特約長照交通接送單位及38輛專車服務，提供從住家至醫療院所（門診就醫、復健醫療）的交通接送服務；現再加入偏鄉試辦計畫專車，真正落實在地老化、均享長照福利的目標。