翁章梁就職2週年 盼嘉義朝農工大縣邁進

嘉義縣長翁章梁就職2週年今天舉辦年終演說會，強調「態度決定成敗」，他舉青農為例，以科技務農，擺脫務農就是落後印象，且行政院支持設置科學園區，嘉義縣正朝農工大縣邁進。

翁章梁今天在嘉義縣創新學院舉辦年終演說會，以「態度決定成敗」為主題，邀請嘉義縣觀光、農業、產業、教育等各界人士前來，說明面臨嘉義縣人口流失、工商不興，這2年來，他以堅定態度帶領嘉義縣朝農工大縣邁進。

今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）襲捲全球，翁章梁演說開始先感謝第一線防疫醫事人員、縣府團隊及所有縣民的努力。

他分享返鄉務農青年農民的成就，說明嘉義縣在農業的發展，將科技與農業結合，擺脫務農就是落後的印象，並以太保市青農張耿赫為例，在縣府輔導下，溫室設智能水肥及暗渠排水系統，連續2年獲得鴻海及聯發科「智在家鄉」競賽首獎。

翁章梁說，日前行政院長蘇貞昌前來嘉義時，針對嘉義縣積極爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心兩項重大建設表示支持，未來在廠商進駐後，將帶動地方發展。

翁章梁表示，他會勇於承擔、面對困難永不退縮、只問事情有沒有完成，而不問累不累，成功與否取決於自己的態度，未來將全力以赴，讓嘉義縣農業與工業發展並進。