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影／青年理財更大膽！百萬青創貸款4個月放貸1萬餘件

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
行政院雲嘉南區聯合服務中心「融資保證e通站」今天成立。記者卜敏正／攝影
行政院雲嘉南區聯合服務中心「融資保證e通站」今天成立。記者卜敏正／攝影

行政院雲嘉南區聯合服務中心，邀請財團法人中小企業信保基金、台灣中小企業聯合輔導基金會、台灣中小企銀及農業金庫，到嘉義市設「融資保證e通站」，提供青年青農貸款服務，現在青創貸款100萬免計畫書，政府補貼前5年利息，已有萬餘人申請，即日起每周三、五在雲嘉南區聯合服務中心服務中心駐點服務。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、中小企業信保基金總經理洪素珍、中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成、台灣中小企銀董事長黃博怡、農業金庫董事長吳明敏，及嘉義市建設處長陳光興、嘉義縣勞青發展處長陳奕翰，今天都出席為「融資保證e通站」成立揭牌。

許根尉表示，青年人有許多貸款需求，政府針對這部分從300億擴充到600億，推100萬元內青年貸款，只要是20到45歲青年，前5年由政府補貼利息，免保證人、免計劃書， 希望在疫情期間能夠幫助更多年輕人。

洪素貞說，近1年已幫助百萬勞工，完成紓困貸款，上述青創優惠案自8月開始，信保基金至今已完成1萬餘件，融資保證e通服務站成立後，透過多個單位同時進駐，可以服務更多年輕人和中小企業主。

「現在年青人理財借款更大膽！」信保基金工作人員表示，政府從民國75年開始就有青創貸款，30多年來約放貸4萬3000件，今年8月推出的青創貸款，最大差異是政府補貼前5年利息，不到4個月已有1萬1000多件，平均放款每件約80萬元，政府預定服務6萬人，歡迎青年、農漁青農到服務中心洽詢。服務電話(05)2227009

青年 青創 嘉義

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