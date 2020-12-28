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台南110年環保新制上路 不再清運超商垃圾

中央社 / 台南28日電

台灣超商密度高，每間超商宛如是小型物流中心，台南市政府今天宣布，110年1月1日起環保局將不再清運台南市超商垃圾，避免家戶垃圾遭排擠，也強化垃圾源頭減量及資源回收

台南市政府環保局統計，台南市8大連鎖便利商家共800多家門市，每月垃圾量約400公噸，環保局一旦不清運超商垃圾，將有助於垃圾源頭減量，促進資源回收，預估1個月可增加40公噸回收物。

環保局表示，「台南市連鎖便利商店一般廢棄物分類、排出規定、清除方式及處理場所」明年1月1日公告生效，除偏遠地區且家數較少的超商，可向環保局備報，使用專用垃圾袋外，其他超商一律委外清運，違反者將依廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰鍰。

台南市長黃偉哲說，超商是市民的好鄰居，但不可否認的是產生不少垃圾，超商自行委託清運垃圾，開創台南市垃圾清運、垃圾減量分類新局面，共創政府與企業雙贏。

台南市政府環保局長謝世傑也表示，連鎖超商如有資源回收物、廚餘清運的需求，環保局仍會協助；也希望民眾在超商消費時將垃圾分類，一般垃圾、回收物及廚餘分開回收，減輕店員負擔。

環保局人員說，近年來超商對消費者服務日益周到，店內餐飲類品項大增，還提供座位區內用，也使垃圾量快速增加。台南超商垃圾清運新措施上路，預期資源回收、廚餘回收都會成長。

超商 資源回收 廚餘

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