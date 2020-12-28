台灣小姐寒冬送暖 攜手企業助弱勢團體募款

年關將屆，今年因疫情關係，很多社會公益團體的捐款不足，台灣小姐選美協會今天偕同熱心企業前往瑪利亞基金會，除認購庇護工廠產品，還捐款新台幣21萬元，盼能拋磚引玉。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，也使得公益團體募款比往年艱困，財團法人瑪利亞社會福利基金會、十方啟能中心等機構，到年底前，募款缺口仍不足3成。而南台中家扶中心也還不足約200萬元。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭中午帶領5名台灣小姐邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝等人，帶著小朋友喜歡的速食餐飲，前往瑪利亞基金會負責營運的台中市愛心家園與小朋友同歡。

由於疫情還未緩和，幾名台灣小姐現場指導小朋友如何正確佩戴口罩，並與小朋友DIY製作新年蛋糕，都還在學中的5名台灣小姐，還各自捐款2000元，加上熱心企業捐助的20萬元共21萬元捐給瑪利亞基金會，並認購庇護工廠的產品，選美協會希望藉此拋磚引玉，有更多人發揮愛心，協助弱勢公益團體度年關。

瑪利亞基金會表示，基金會收容輕度、重度與極重度身心障礙者，1年經費約需4億元，其中4到5成需靠捐款自籌，今年因疫情關係，捐款下滑3到4成，到年底為止，還有缺口約3000萬元。

而南台中家扶中心表示，1年約需經費1億5000萬元，其中需自籌4600萬元，資助受扶助家庭及小朋友，12月初還有資金缺口約3成，經過「寒冬送暖專案」的努力衝刺，到月底已募到約9成5經費，尚缺200萬元。