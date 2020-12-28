快訊

為何不禁英國航班？陳時中：醫療量能充足 不鎖國就能防疫

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

台灣小姐寒冬送暖 攜手企業助弱勢團體募款

中央社 / 台中28日電

年關將屆，今年因疫情關係，很多社會公益團體的捐款不足，台灣小姐選美協會今天偕同熱心企業前往瑪利亞基金會，除認購庇護工廠產品，還捐款新台幣21萬元，盼能拋磚引玉。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，也使得公益團體募款比往年艱困，財團法人瑪利亞社會福利基金會、十方啟能中心等機構，到年底前，募款缺口仍不足3成。而南台中家扶中心也還不足約200萬元。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭中午帶領5名台灣小姐邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝等人，帶著小朋友喜歡的速食餐飲，前往瑪利亞基金會負責營運的台中市愛心家園與小朋友同歡。

由於疫情還未緩和，幾名台灣小姐現場指導小朋友如何正確佩戴口罩，並與小朋友DIY製作新年蛋糕，都還在學中的5名台灣小姐，還各自捐款2000元，加上熱心企業捐助的20萬元共21萬元捐給瑪利亞基金會，並認購庇護工廠的產品，選美協會希望藉此拋磚引玉，有更多人發揮愛心，協助弱勢公益團體度年關。

瑪利亞基金會表示，基金會收容輕度、重度與極重度身心障礙者，1年經費約需4億元，其中4到5成需靠捐款自籌，今年因疫情關係，捐款下滑3到4成，到年底為止，還有缺口約3000萬元。

而南台中家扶中心表示，1年約需經費1億5000萬元，其中需自籌4600萬元，資助受扶助家庭及小朋友，12月初還有資金缺口約3成，經過「寒冬送暖專案」的努力衝刺，到月底已募到約9成5經費，尚缺200萬元。

捐款 疫情 選美 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台灣小姐現身瑪利亞基金會愛心家園 教慢飛天使戴口罩

瑪利亞基金會年底前缺2千萬 台灣小姐攜商界獻愛

抗疫不忘公益 集保結算所第11年舉辦愛心捐血活動

「男人都愛小澤」奇瑞汽車廣告蹭日本AV女星 被轟低俗

相關新聞

你有溢繳停車費嗎？台南市退費比例只有3.5趴

你有沒有溢繳停車費呢？全台各縣市溢繳停車費退費比例低的問題最近受到關注，其中台南市近五年平均每年收到溢繳停車費大約是14...

影／工程延宕地遭沒收 營造商批嘉義縣政府「養套殺」

嘉義縣政府委託慈龍營造工程公司，在嘉義交流道附近，興建貨物轉運中心，然遭地政處指控，原應六月完工的建案，至今進度僅六成，...

影／青年理財更大膽！百萬青創貸款4個月放貸1萬餘件

行政院雲嘉南區聯合服務中心，邀請財團法人中小企業信保基金、台灣中小企業聯合輔導基金會、台灣中小企銀及農業金庫，到嘉義市設...

國民黨0106啟動護食安公投連署 雲林發60天動員令

萊豬明年元旦進口，國民黨今天動員全國黨部預告明年1月6日將啟動二階段護食安公投連署，盼促成明年8月28日公投成案，讓中央...

瑪利亞基金會年底前缺2千萬 台灣小姐攜商界獻愛

疫情使公益機關募款不易，台中市瑪利亞社會福利基金會到年底前還有2千萬元缺口。曾獲得選美名次的5名台灣小姐今不但前往慰問，...

尋寶愛傳愛 嘉義聖馬爾定醫院大廳等你來挖寶送愛心

嘉義聖馬爾定醫院今天起2天舉辦寒冬送暖愛心義賣，將民眾捐贈物資重新整理上架販售，從美食、日用品到各種玩偶、飾品，都等待被...

總統戴口罩爬六層樓梯 參加朝天宮法會考驗體力

總統蔡英文今天應雲林縣北港朝天宮邀請參加「悲天廣行」水陸大法會，因主壇設在6層樓高的媽祖文化大樓，戴著口罩的蔡總統並未搭...

翁章梁執政兩周年 縣議員盼展現執行力 「不要畫大餅」

嘉義縣長翁章梁施政滿2周年，縣議會國民黨團書記長李國勝說，黃敏惠讓府會變得和諧，才能推出許多有感政策、民進黨團總召羅士洋...

影／嘉義縣執政兩周年 翁章梁：態度決定成敗

嘉義縣長翁章梁就職兩週年，今天上午在創新學院舉辦年終演說會，以「態度決定成敗」為主題，期許未來加強軟硬體設施，多管旗下解...

台南龍崎空山祭開幕試營運3天 湧入遊客近2萬5000人

「2020龍崎光節.空山祭」昨晚開幕，連同前兩天試營運，台南市政府統計3天有近2萬5000民眾遊客進場觀展；市長黃偉哲表...

推廣古蹟防災 台南市將辦消防燈籠點燈

推廣古蹟防災提升市民防火意識，台南市消防局第七大隊將於明年1月19日與祀典武廟，合辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠點燈儀...

同名同52歲 嘉市、北市民生國中合奏管樂

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，因應嘉義市國際管樂節，昨天兩校首度「聯名」在嘉市民生活動中心2樓演出管樂，5...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

鹽水大火濃煙 南市空汙通報這6行政區要注意

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。