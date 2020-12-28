國民黨0106啟動護食安公投連署 雲林發60天動員令

萊豬明年元旦進口，國民黨今天動員全國黨部預告明年1月6日將啟動二階段護食安公投連署，盼促成明年8月28日公投成案，讓中央政府看見民意反撲。雲林縣黨部主委許宇甄說，如同先前核食進口，公投人數高達600多萬，最終順利凍結核食進口政策，雲林縣共要連署1萬5千份，全國50萬份，希望此次能號召逾600萬民意，讓蔡政府看見人民決心，重新思考將萊豬進口行政命令撤銷。

許宇甄、斗六市長林聖爵，及縣議員李明哲、顏忠義、賴淑娞等人，今天率數十位各鄉鎮市婦女在雲林縣黨部召開記者會，高聲喊「人民火大、拒絕萊豬」口號宣示捍衛食安、守護下一代健康的決心。

許宇甄表示，面對中央政府宣布萊豬進口政策，「國民黨絕不會停下反萊豬、護食安腳步，縣議會黨團也會督促雲林縣政府，確實執行開放進口萊豬後的把關措施」並在今天預告明年1月6日啟動為期兩個月的二階段護食安公投連署。

許宇甄說，公投站將會設在20鄉鎮人口密集處，1月9、10日則在古坑綠色隧道、虎尾故事館前設立假日公投站，提供民眾連署；此外斗六市長林聖爵也表示公所將設有連署點。

林聖爵表示，「一紙行政函文就要求各縣市政府修正瘦肉精零檢出的自治法規，漠視地方自治權，傷害中央、地方均權的民主價值，也破壞守護國人健康的重要關卡」，呼籲大家用公投守護自己健康。

李明哲說，縣議會已三讀通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案，未來在雲林縣內販售、使用豬肉、可食部位及其他相關產製食品，皆不得含瘦肉精，違者處6萬至2億元罰款，並公告禁止繼續在縣內販售。