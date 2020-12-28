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曾文溪排水第10號橋改建 黃偉哲盼洗刷安中河污名

中央社 / 台南28日電

投入1.82億元的曾文溪排水第10號橋今天開工動土。由於過去安中路逢雨必淹，常被調侃為「安中河」，台南市長黃偉哲盼洗刷污名，有效增加曾文溪排洪速度，改善安中路淹水狀況。

為解決曾文溪排水第10號橋因通洪斷面不足而經常大雨致災問題，台南市政府向中央爭取補助經費新台幣1億1380萬元、市府負擔6820萬元，投入總經費約1.82億元辦理橋梁改建工程。今天由黃偉哲主持開工動土典禮，工程預計民國111年汛期前完工，可望有效改善安南區十二佃等地區淹水問題。

黃偉哲感謝水利署補助這項工程經費，他指出，過去安中路常被調侃為「安中河」，大雨淹水造成居民生活上非常不便及財產的損失，希望未來藉由抬高橋面增加通水斷面，能有效增加曾文溪排洪速度，改善安中路淹水狀況，洗刷「安中河」污名。

曾文溪排水第10號橋現況為橋長約40公尺的雙孔箱涵橋，改建後為橋長58.4公尺的兩跨I型鋼梁橋，且梁底高程將配合提升，以符合「台南地區曾文溪排水治理計畫」要求；橋梁改善完成後，將可提升曾文溪排水防洪能力，再配合排水整治改善，預期將可解決安南區十二佃等地區的淹水問題。

台南市政府工務局指出，多年來曾文溪排水系統每逢豪大雨，容易發生排水不及導致淹水災情，附近居民苦不堪言；近年來中央辦理曾文溪排水整治工程，市府也配合辦理沿線橋梁改建工程。

曾文溪排水第10號橋改建工程投入總經費約1.82億元。其中，包含工程費1.42億元及用地費4000萬元，水利署核定補助經費9520萬元，及委託代辦堤防、防汛道路1860萬元，工程內容除橋梁主體改建外，也包含橋梁引道及四邊防汛道路的銜接。

淹水 黃偉哲 水利署

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