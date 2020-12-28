台19甲善化路段、南科西拉雅大道大車漏油汙染危害交通
台南市林姓機車騎士投訴，他中午騎機車從南科往善化方向經過西拉雅大道接近台19甲路口的時候，因為閃避路面油漬打滑摔車，他質疑有南科往善化方向的油罐車沿路漏油，要求善化景分局、環保局等相關單位，追究妨礙交通安全與製造汙染的車輛。台南市環保局表示將派員追查汙染源，並已派員前往清理路面。
投訴的騎士表示，他騎機車從南科北路轉往西拉雅大道，在接近台19甲線台南善化路段摔車，雖然傷勢輕微，但是如果車速過快、剛好有大車經過，後果可能不堪設想。
他說從漏油痕跡綿延數百公尺，而且在轉彎的時候地面上機車停車格、待轉區、人行道都有大量油漬，而且還有沒有乾，應該是中午時候油罐車洩漏，因為道路兩旁都有加油站，相關單位應該很容易就能追查到肇事的車輛、追究相關責任。
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