台19甲善化路段、南科西拉雅大道大車漏油汙染危害交通

台南市林姓機車騎士投訴，他中午騎機車從南科往善化方向經過西拉雅大道接近台19甲路口的時候，因為閃避路面油漬打滑摔車，他質疑有南科往善化方向的油罐車沿路漏油，要求善化景分局、環保局等相關單位，追究妨礙交通安全與製造汙染的車輛。台南市環保局表示將派員追查汙染源，並已派員前往清理路面。

投訴的騎士表示，他騎機車從南科北路轉往西拉雅大道，在接近台19甲線台南善化路段摔車，雖然傷勢輕微，但是如果車速過快、剛好有大車經過，後果可能不堪設想。