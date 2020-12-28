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瑪利亞基金會年底前缺2千萬 台灣小姐攜商界獻愛

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
5位台灣小姐到瑪利亞基金會表演並捐款獻愛。記者黃寅/攝影
5位台灣小姐到瑪利亞基金會表演並捐款獻愛。記者黃寅/攝影

疫情使公益機關募款不易，台中市瑪利亞社會福利基金會到年底前還有2千萬元缺口。曾獲得選美名次的5名台灣小姐今不但前往慰問，還聯合商界人士捐出21萬元，並呼籲社會共同伸出援手。

這5位美麗大方的台灣小姐是邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝，她們上午特別到台中市愛心學園，表演了舞蹈並和小朋友互動，同時也DIY製作新年跟耶誕蛋糕。

台灣小姐選美協會也應院童們的要求，為他們購買了他們最喜歡吃的麥當勞速食餐飲，一起開心的跟美麗的大姐姐，共度一個溫馨快樂的午餐時光。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭說，馬上就歲末年初了，但是因為新冠肺炎加上景氣的影響，很多公益團體的愛心捐款不足，除了感謝5名台灣小姐共同捐出1萬元，釩泰口罩公司負責人李國鈺和台灣電商系統負責人林耿宏也分別購買了愛心家園庇護工廠的產品，並捐款20萬元。

陳文旭說，5名台灣小姐雖然有的都還在學校唸書，但是她們不但自掏腰包捐款，還自費從台灣各地前來愛心學園獻出愛心，希望有更多的團體跟個人發揮愛心，把溫暖跟關懷送到社會的每一個角落。

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟說，基金會收容輕度、重度和極重度身心障礙者，人數達5百人，今年因疫情影響，募款少了3成、2千萬元，許多業務推動捉襟見，希望社會給予協助。

5位台灣小姐到瑪利亞基金會表演並捐款獻愛。記者黃寅/攝影
5位台灣小姐到瑪利亞基金會表演並捐款獻愛。記者黃寅/攝影

愛心 選美 捐款

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