尋寶愛傳愛 嘉義聖馬爾定醫院大廳等你來挖寶送愛心

嘉義聖馬爾定醫院今天起2天舉辦寒冬送暖愛心義賣，將民眾捐贈物資重新整理上架販售，從美食、日用品到各種玩偶、飾品，都等待被新主人挖寶，義賣所得將投入獨居老人基金，幫助需幫忙的長者。

聖馬爾定醫院一樓大廳今天擺滿日常生活用品與美食，有些民眾一早就到場尋寶，70多歲林阿公只花費幾個銅板就買了2個玩偶，表示要帶回去送給2個孫子；陳姓婦人也選購1只包包，笑稱送自己新年禮物，許多民眾都到場挖寶採買。

聖馬爾定社區健康組社工師羅安婕表示，聖馬愛心義賣已辦多年，現在活動準備期還沒開始，鄰里長就會主動詢問捐贈物資事宜，讓她覺得很溫馨。

她說，透過愛心義賣幫助更多需要被幫助的人，也許銅板購買比不上直接一大筆捐款，但義賣的意義就在於以愛傳愛，讓堪用物品能再度回歸利用，即使只是小小金額，也是一分關懷。