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總統戴口罩爬六層樓梯 參加朝天宮法會考驗體力

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影

總統蔡英文今天應雲林縣北港朝天宮邀請參加「悲天廣行」水陸大法會，因主壇設在6層樓高的媽祖文化大樓，戴著口罩的蔡總統並未搭電梯，跟著大家一起爬了6層樓高的樓梯，且一進場沒休息就開始祈拜，臉部看不出氣喘疲憊，只是致詞稍微頓了幾下，一直陪在身旁的朝天宮董事長蔡咏鍀說，「總統體力好得很！」。

為祈求世界遠離疫情，北港天宮首度結合佛教、道教，舉辦300年多年來第1次水陸大法會，為期14天的法會今天進入最後一天的圓滿日法會，總統蔡英文應邀參參加，由於法會主壇設在朝天宮後方的媽祖文化大樓頂樓景觀公園，樓高6層，許多媒體扛著攝影機登上頂樓都氣喘吁吁，有人還面色發白。

原以為蔡總統會搭電梯上樓，但她在朝天宮董事長蔡咏鍀陪同下，率領官員步行一口氣登上六樓，因戴口罩爬了6層樓高的樓梯，很多人都感到吃力，但蔡總統一抵頂樓馬上進場祈拜，在祈拜過程看不出總統有氣喘疲憊神態，但感受到她有稍稍作深呼吸。

祈拜結束，蔡總統仍臉不紅氣不喘地致詞，只是過程不如以往流暢，稍稍有頓了幾下，蔡總統感謝朝天宮以釋、道共同舉辦盛大法會，祈佑國家人民平安，台灣有神明保佑，疫情期間仍可拼經濟，大家也可國內旅遊，但情又開始嚴重了，大家不可掉以輕心。

蔡總統並以她去年加白沙屯媽祖隨香步行三、四公里為例，強調宗教力量，沿途看到信徒的虔誠，相互扶持，令她感受很深，如今疫情又嚴峻，國人應要秉持宗教精神，團結一致來共度難關，願神佑台灣，保護世界。

總統致詞完隨即離去，依舊步行下樓，一路陪在總統身旁的朝天宮董事長蔡咏鍀說，主壇設在朝天宮最高建築之上象徵「朝天」，他自己每天上下爬了好幾次，借以練練身體也很好。

被問到蔡總統戴口罩爬了6層樓喘不喘？蔡咏鍀說，「嘜喘啦！總統體力好得很」，他說，總統都跟過白沙屯媽祖走了很遠，爬了6層樓不是問題，步行登樓也展現了總統虔誠的敬神之意。

總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場都沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場都沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文爬了6層樓高的樓梯參加朝天宮大法會，一進場沒休息馬上祈拜隨後又接著致詞，但仍臉不紅氣不喘，展現好體力。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 白沙屯媽祖 氣喘

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