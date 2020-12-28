翁章梁執政兩周年 縣議員盼展現執行力 「不要畫大餅」

嘉義縣長翁章梁施政滿2周年，縣議會國民黨團書記長李國勝說，對翁章梁施政肯定，但空頭支票不要開太多，展現執行力，民進黨團總召羅士洋說，縣長努力有目共睹，可再提升公部門服務品質，無黨籍黨團總召陳福成說，希望擺脫派系，嘉義才會更進步。

羅士洋說，縣長這兩年來的努力有目共睹，尤其針對老人、弱勢團體方面，忙到沒日沒夜，向中央政府爭取前瞻經費，積極興建工業區，吸引青年回鄉，硬體建設也到位。

但針對農業部分，羅士洋說，縣政府很照顧農民，有求必應，仍有農民抱怨，嘉義縣是農業大縣，怎麼水果的價格還是那麼低，他建議縣政府應積極發展「精緻農業」，如多辦農業比賽，得獎農產品可以提高價格，縣政府配合行銷，靈性循環。

羅士洋也建議翁章梁，時代不同，公部門服務品質應有所提升，放低姿態，用「傾聽」取代指導，尊重民意。

李國勝對於縣長提出的政策給予肯定，認為翁章梁很有理想，但執行力太差，沒辦法帶動嘉義發展，「只會喊口號」，空頭支票開太多。

李國勝說，縣長第一年剛上任，可以原諒，但第二年應展現執行力和實際作為，否則縣民觀感會不好。

陳福成給翁章梁打了85分，陳說，縣長用心做事，替地方盡心盡力，縣民都看的到，且黨派色彩不明顯，「不會用黨派在執政事」，與中央政府也都保持良好關係。

陳福成說，若能夠將派系關係透明化，不執著於派系關係，對嘉義縣來說會更好；縣長也算是地方父母官，要讓縣民感受到被照護的感覺，擺脫派系，嘉義會更進步。