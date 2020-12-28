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影／嘉義縣執政兩周年 翁章梁：態度決定成敗

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣長翁章梁就職兩週年，今天上午在創新學院舉辦年終演說會，以「態度決定成敗」為主題，期許未來加強軟硬體設施，多管旗下解決縣內人口外流、年齡結構老化等問題。

「永不問累！永不退縮！」翁章梁表示，在就任第二年，他以勇於承擔、面對困難永不退縮、「只問事情有沒有完成」，而不問累不累；敢於否定現狀追求進步、深知細節決定成敗皆為態度表現。

「是否會成功取決於自己的態度」， 翁章梁說，談及要改變，需要先面對「凡存在必定合理」的問題，如此一來才能讓自己「不批評、不埋怨、不責備」以好的態度去面對、改變現況。

翁章梁以此引出嘉義縣所面臨的難題，包含人口流失、產業類別不夠豐富、高齡化比例過高等、缺乏整體發展願景等狀況；期許府內同仁針對現況，改變這些「合理的存在」，抓緊發展機會，改善民眾生活品質。

面對人口流失，翁章梁說，嘉義要努力的是農漁畜環境優化及就業環境「多元化」，他以實際案例證明許多年輕的農業工作者在家鄉的土地上進行一場農業革命，勇於嘗試、盼揚棄農業落後的宿命。 因應產業類別不夠多元

「嘉義終於會有科學園區！」翁章梁說，行政院長蘇貞昌前來嘉義時，針對嘉義縣積極爭取設置科學園區及國家級無人機研發測試驗證中心兩項重大建設表示支持，期待在未來在廠商進駐後，帶動地方發展。

最後，翁章梁重申「態度能決定成敗」，期勉自己永不喊累，永不退縮，「黑暗後再來就是日出」！做任何一件事，以積極的態度邁向就任首長的第三年，相信新嘉義將會越來越好！

嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁率府內同仁向現場來賓致敬。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁率府內同仁向現場來賓致敬。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午在創新學院舉辦就職兩周年演說。記者莊祖銘／攝影

翁章梁 嘉義 行政院

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