特色跨年 台南中西區9家宮廟敲鐘祈福

年輕人瘋跨年，老人、小孩和不喜擁擠場合的人怎麼辦？台南中西區9家宮廟31日子時一刻（晚上11時15分）將有場敲鐘活動，讓大伙持鐘槌同步敲鐘祈福，送走2020年，迎接2021年。

「作伙來敲鐘」是台南中西區今年跨年的特色活動，市民可於31日晚上在9家宮廟前集結排隊，待子時一刻一到，開始輪流敲鐘迎新年。

這9家宮廟在中西區是大大有名的老廟，分別是東嶽殿、鄭成功祖廟、大天后宮、普濟殿、聚福宮、西羅殿、集福宮、濟福宮、北廠金勝宮。

跨年「作伙來敲鐘」是在中西區經營民宿的蔡宗昇、周榮棠發起的，其中蔡宗昇曾在日本待過3年，也見識過日本敲鐘108下迎新年的傳統，去年在集福宮、聚福宮、崇福宮試辦，頗受歡迎，當時有數百名民眾參加。

如今一年又快接近尾聲，「作伙來敲鐘」今年擴大舉辦，蔡宗昇請中西區公所居中協助連繫，讓平時晚上9時就關廟門的宮廟，願意在年終歲末開廟門，接受民眾進廟敲鐘，迎接新的一年。

至於台南宮廟敲鐘要敲幾下呢？蔡宗昇今天告訴中央社記者，原則上每間宮廟是108下，代表斷除108個煩惱，視參加民眾人數多寡分配，若超過108人，就是每人敲一下。

蔡宗昇表示，他希望透過宮廟敲鐘逐步取代吵雜的鞭炮聲及煙火，同時提升廟會形象，也讓無法參加聲光效果強烈跨年活動的老年人、小孩有個去處，留下深刻印象。

蔡宗昇期許未來有更多宮廟加入敲鐘祈福的行列，且歡迎其他宗教參加，讓世界聽到台南的鐘聲。