台南龍崎空山祭開幕試營運3天 湧入遊客近2萬5000人

「2020龍崎光節.空山祭」昨晚開幕，連同前兩天試營運，台南市政府統計3天有近2萬5000民眾遊客進場觀展；市長黃偉哲表示，龍崎是台南人口最少的行政區，只有3000多人。去年底舉辦第一屆空山祭時沒有知名度，很多人半信半疑，心想在深山裡舉辦光節，辦得起來嗎？沒想到，這場活動造成轟動，更甚至欲罷不能而展期加長，最後帶來19萬人次的參觀人潮。

黃偉哲指出，今年市府再與藝術家、在地居民以「空山不空，大地迴生」為題攜手打造更大、更精彩的幻影山林。

龍崎區公所表示，今年空山祭期間民眾到龍崎觀賞夜間藝術作品，文化局推出優惠措施回饋購票民眾，南關線區公所也配合發布主題活動，逛逛市集消費集章，還能兌換主題贈品。龍崎民眾、還有65歲以上6歲以下免費參觀，周一到周四南關線區民免費。

這次跨區活動期間設定主題日活動，民眾配合主題市集消費集滿章戳2枚，加上空山祭活動門票票根可現場兌換活動贈品；1月22日「開心同樂日」、農曆春節2月16日「財神旺旺日」共3個主題活動日。