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台南龍崎空山祭開幕試營運3天 湧入遊客近2萬5000人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書

「2020龍崎光節.空山祭」昨晚開幕，連同前兩天試營運，台南市政府統計3天有近2萬5000民眾遊客進場觀展；市長黃偉哲表示，龍崎是台南人口最少的行政區，只有3000多人。去年底舉辦第一屆空山祭時沒有知名度，很多人半信半疑，心想在深山裡舉辦光節，辦得起來嗎？沒想到，這場活動造成轟動，更甚至欲罷不能而展期加長，最後帶來19萬人次的參觀人潮。

黃偉哲指出，今年市府再與藝術家、在地居民以「空山不空，大地迴生」為題攜手打造更大、更精彩的幻影山林。

龍崎區公所表示，今年空山祭期間民眾到龍崎觀賞夜間藝術作品文化局推出優惠措施回饋購票民眾，南關線區公所也配合發布主題活動，逛逛市集消費集章，還能兌換主題贈品。龍崎民眾、還有65歲以上6歲以下免費參觀，周一到周四南關線區民免費。

這次跨區活動期間設定主題日活動，民眾配合主題市集消費集滿章戳2枚，加上空山祭活動門票票根可現場兌換活動贈品；1月22日「開心同樂日」、農曆春節2月16日「財神旺旺日」共3個主題活動日。

另有「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換活動，民眾在空山祭期間持旅遊手冊集滿仁德、歸仁、關廟、龍崎四區章戳共5枚加上空山祭活動門票票根，即可在兌換日前往活動現場兌換空山祭主視覺限量贈品；系列活動各種兌換品多達3000份，歡迎大家到南關線旅遊，並來龍崎觀賞空山祭的藝術作品，活動簡章、集章手冊發佈南關線各區公所網站。

台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
台南龍崎「空山祭」開幕試營運3天，湧入遊客近25000人參觀。圖／取自台南長黃偉哲臉書
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黃偉哲 藝術作品 文化局

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