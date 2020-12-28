聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南龍崎空山祭開幕試營運3天 湧入遊客近2萬5000人
「2020龍崎光節.空山祭」昨晚開幕，連同前兩天試營運，台南市政府統計3天有近2萬5000民眾遊客進場觀展；市長黃偉哲表示，龍崎是台南人口最少的行政區，只有3000多人。去年底舉辦第一屆空山祭時沒有知名度，很多人半信半疑，心想在深山裡舉辦光節，辦得起來嗎？沒想到，這場活動造成轟動，更甚至欲罷不能而展期加長，最後帶來19萬人次的參觀人潮。
黃偉哲指出，今年市府再與藝術家、在地居民以「空山不空，大地迴生」為題攜手打造更大、更精彩的幻影山林。
龍崎區公所表示，今年空山祭期間民眾到龍崎觀賞夜間藝術作品，文化局推出優惠措施回饋購票民眾，南關線區公所也配合發布主題活動，逛逛市集消費集章，還能兌換主題贈品。龍崎民眾、還有65歲以上6歲以下免費參觀，周一到周四南關線區民免費。
這次跨區活動期間設定主題日活動，民眾配合主題市集消費集滿章戳2枚，加上空山祭活動門票票根可現場兌換活動贈品；1月22日「開心同樂日」、農曆春節2月16日「財神旺旺日」共3個主題活動日。
另有「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換活動，民眾在空山祭期間持旅遊手冊集滿仁德、歸仁、關廟、龍崎四區章戳共5枚加上空山祭活動門票票根，即可在兌換日前往活動現場兌換空山祭主視覺限量贈品；系列活動各種兌換品多達3000份，歡迎大家到南關線旅遊，並來龍崎觀賞空山祭的藝術作品，活動簡章、集章手冊發佈南關線各區公所網站。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言