台南崑山高中改名國際學校 卻拼錯英文校名引討論

網友在「台南爆料公社」上發文，表示經過台南北區崑山高中，發現學校已改名為崑山國際學校，但英文卻寫成「Intermational School」，明顯拼錯字，引發網友討論，網友表示「國際還拼錯，真國際阿」，還有人調侃「這下可能不好招生了」

崑山中學曾經是台南市規模第二大的私立中學，學校師生人數最高曾達到5、6000人，但近年受到少子化影響，招生減少，6年前爆發學校積欠老師師資的糾紛，學校教師會並控告董事會侵占等，招生更是一蹶不振。

學校今年6月延聘前南科管理局局長、前南台科大校長戴謙擔任新校長，銳意改革，預計花費2500萬元全面翻修，並引進威爾森教育機構，發展全英語小學，預計明年招生，同時與附近的崑山科大簽約合作，讓學生有暢通升學管道。

學校最近把原來的校名「高級中學」，改為「國際學校」，但校門口大大招牌上的英文卻拼錯字，應該是international卻拼為intermational，而且崑山的「崑」，還拼成「KU N」，明顯掉字，引發網友討論，「幾個常用單字都能拼錯！！傻眼」、「學校升級了，但英文要先學好」、「都拼錯了能招到學生嗎」