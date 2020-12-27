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大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

建商善化推案 辦音樂會捐球衣敦親睦鄰

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「恩典四重奏」樂團受邀演出。圖／業者提供
「恩典四重奏」樂團受邀演出。圖／業者提供

在建築界頗具知名度的富聿建設，相中台南善化近年快速發展推出建案，今下午邀請恩典四重奏樂團演出，並舉辦藝術家楊明忠雕塑作品揭幕展，現場也贈球衣給台南犀牛社區棒球隊，希望為推廣體育活動盡心力。

富聿建設在善化推出「居賢林園」建案，地主是原前省議員林耿清家族所有，富聿建設總經理王守順表示，富聿入主善化，不是為購地賣房，是希望深耕在地，和社區共生共榮。

富聿建設今下午辦花園音樂會，邀請在很多大型音樂會中演出的「恩典四重奏」樂團及曾獲得金鐘、金曲獎得主、有「長笛百變天后」之稱的華姵共同表演，立委林俊憲、南科管理局前局長戴謙等人與會。現場也邀請雕塑家楊明忠將其四件作品，包括《禮讚》、《童話》、《舞動芭蕾》、《希望》，擺設於案場內；作品揉合新古典寫實風格，呈現雕塑與自然環境互動感染力。

富聿建設今也準備球衣，贈送給台南犀牛社區棒球隊。王守順表示，球員因練習，球衣容易磨損，贈送球衣，除為選手加油打氣，也希望球員們日後贏得佳績。

富聿建設在善化推出「居賢林園」建案，今辦音樂會等藝文活動。圖／業者提供
富聿建設在善化推出「居賢林園」建案，今辦音樂會等藝文活動。圖／業者提供

富聿建設總經理王守順（右二）邀請立委林俊憲（左二）、南科管理局副局長戴謙（左一）等人與會，圖／業者提供
富聿建設總經理王守順（右二）邀請立委林俊憲（左二）、南科管理局副局長戴謙（左一）等人與會，圖／業者提供

曾獲得金鐘、金曲獎得主、有「長笛百變天后」之稱的華姵到場演奏。圖／業者提供
曾獲得金鐘、金曲獎得主、有「長笛百變天后」之稱的華姵到場演奏。圖／業者提供

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