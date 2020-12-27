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雲林平和滯洪池可補注地下水 喜摘公共工程佳作

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣虎尾平和滯洪池今年初完工，滯洪量達51.2萬噸、等同425座游泳池。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾平和滯洪池今年初完工，滯洪量達51.2萬噸、等同425座游泳池。圖／雲林縣政府提供

雲林縣虎尾平和滯洪池今年初完工啟用，滯洪量達51.2萬噸、等同425座游泳池。該工程日前參加行政院公共工程委員會第20屆公共工程金質獎，獲品質優良獎水利類佳作，縣府水利處長許宏博今天分享好消息，他表示，該座滯洪池在上游即發揮功能將水截掉、減輕下游負荷，讓水不會灌進市區，計可減少182公頃淹水面積。

虎尾鎮平和里周邊地勢低窪，致使虎尾溪遇豪雨、水位高漲時，內水無法排除，水流自水路渠道溢淹，常造成淹水情形或農損，雲林縣府水利處近年除將渠道改建加高，2015年開始陸續在湳仔排水系統集水區上游增設平和抽水站及平和滯洪池，保護市區免再受水患威脅。

平和滯洪池約2年前動工，今年初完工，該工程併辦土石標售斥資約3千萬元建設。許宏博說，該座滯洪池占地9.6公頃，與平和抽水站聯合操作，抽水能量每秒可達6立方公尺，從最上游分流湳仔集水區大水，阻擋急速降雨灌入社區，解決歷年洪災問題，也提升滯洪效果。

由於虎尾鎮屬地層下陷嚴重區域，許宏博說，透過滯洪池蓄水補注，可減緩地層下陷、永續利用地下水資源，此外以蛇籠、打樁編柵鋪建護坡及護岸，並增加喬木、灌木等植栽綠化，提升整體固碳量，不僅符合生態，也能減少碳排放，落實節能減碳。

許宏博表示，平和滯洪池還透過IOT物聯網綜合治水策略，一來進行安全智慧化防災安全管理，二來強化防洪滯洪功能。此次參加被譽為公共工程品質最高榮譽「金質獎」，角逐品質優良獎水利類獎項，最終在17件工程中脫穎而出，無疑是對縣府、設計監造單位及施工廠商等團隊的最大肯定。

許宏博指出，平和滯洪池運轉後，透過入流工礫石淨化與跌水曝氣，及濕地水生植物淨化，水質不但改善，水域環境質量也相對提升。

這座兼顧工程平衡、生態設計的水利工程平時除是居民散步休憩空間，優質水陸環境也吸引紅冠水雞、黃頭鷺與高蹺鴴等多種鳥類進駐，有機會甚至可捕獲二級保育類水雉、三級保育類紅尾伯勞蹤影。

雲林縣虎尾平和滯洪池獲金質獎優良獎水利類佳作，縣府水利處長許宏博（左三）率隊至中央領獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾平和滯洪池獲金質獎優良獎水利類佳作，縣府水利處長許宏博（左三）率隊至中央領獎。圖／雲林縣政府提供
兼顧工程平衡、生態設計的雲林虎尾平和滯洪池，平時除是居民散步休憩空間，優質水陸環境也吸引多種鳥類進駐，有機會甚至可捕獲保育鳥類蹤影。記者陳苡葳／攝影
兼顧工程平衡、生態設計的雲林虎尾平和滯洪池，平時除是居民散步休憩空間，優質水陸環境也吸引多種鳥類進駐，有機會甚至可捕獲保育鳥類蹤影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾平和滯洪池獲金質獎優良獎水利類佳作，工程會主委吳澤成（中）頒獎，縣府水利處長許宏博（左二）領獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾平和滯洪池獲金質獎優良獎水利類佳作，工程會主委吳澤成（中）頒獎，縣府水利處長許宏博（左二）領獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾平和滯洪池在上游即發揮功能將水截掉、減輕下游負荷，讓水不會灌進市區，可減少鎮內182公頃淹水面積。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾平和滯洪池在上游即發揮功能將水截掉、減輕下游負荷，讓水不會灌進市區，可減少鎮內182公頃淹水面積。圖／雲林縣政府提供

滯洪池

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