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無招牌肉燥飯30年來10元佛心價 老闆：有賺就好
台南市新營第二市場成功街尾，有間沒招牌麵店，店內著名肉燥飯，口感不油有濃濃米香，30年來維持10元「佛心價」，老闆一句「有賺就好」名聲更響，顧客更絡繹不絕。
台南以美食聞名，新營第二市場成功街底這間麵攤，是附近南光高中學子俗稱的「南光大飯店」，不少人婚後還帶著另一半重溫當年窮學生點滴，開店已70年，目前是第三代經營，簡約麵攤擺設，店內相當乾淨，價位更是平實，常讓不少初次光顧者忍不住問「怎這麼便宜？」，老闆習慣回稱「有賺就好」，更是聲名大噪。
店內最著名肉燥飯，每碗只要10元，口感不油有濃濃米香，30年來價格沒調整，乾麵、肉羹也僅25元，紅茶一杯10元，吸引許多「吃粗飽」老新營人來；100元不到，就可吃撐滿意離開，而雖然價格便宜，老闆買食材更砸錢不手軟。
其中，肉類是市場現採買國產新鮮豬肉，肉燥由店家親自熬煮、配料，每天上午7點營業，通常中午過後完售打烊，逢周四固定休息。由於巷內不易停車，建議民眾切勿將車輛開入，從市場外延平路附近道路走路約3分鐘即達反更方便。
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