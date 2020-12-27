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菊島女婿創業有成 咖啡師許志榮帶寶藏回家鄉

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
在澎湖經營精品咖啡文創品牌的許志榮（左）今天返回故鄉雲林，指導家扶中心種子學員李依絨（中）手沖咖啡。記者陳苡葳／攝影
在澎湖經營精品咖啡文創品牌的許志榮（左）今天返回故鄉雲林，指導家扶中心種子學員李依絨（中）手沖咖啡。記者陳苡葳／攝影

吹吹風精品咖啡館執行長許志榮，出身雲林麥寮，今天返鄉至家扶中心傳授咖啡知識，希望透過教學滿足學子學習興趣。深知遊子及思鄉情懷的許笑說「終於逮到機會回家，也帶了寶藏與大家分享。」對手沖咖啡有高度興趣的家扶學員李依絨現學現賣，把第1杯香醇咖啡獻給奶奶，未來想讀心理系的她也希望學沖好咖啡、療癒更多人心，懂事體貼的一席話，令人動容。

今年34歲的許志榮，國中畢業就讀士官學校，展開離鄉背井生活，後考取咖啡品質鑑定師，並在澎湖成了家、立了業。相當熟悉澎湖觀光產業結構，許說咖啡館41名員工，9成是外地人，「但都為了追求美好而努力著」，7家店陸續落成，更吸引大財團上門談合作，目前正朝向本島發展事業版圖，「讓遊子學成也有歸鄉的那一天」。

今天的互動教學有如前哨站，許志榮說，手沖咖啡就是一道真實的過程體驗，沖泡者是否用心、注意細節，「每一步都會影響咖啡風味與香氣」，如同人生要勇於接受挑戰與挫折的淬鍊，才能體悟辛苦栽種的甜美果實。

家扶中心今天推派就讀高中三年級的李依絨上陣學習，除了自己本身對咖啡相當好奇，也因肩負種子學員使命，李依絨全神貫注操作磨豆、折掛濾紙、篩粉及手沖等重要步驟，並將第1杯咖啡獻給奶奶品嘗。

李依絨分享接下來想朝心理領域發展，眾人乍聽之下認為與咖啡摸不著邊，「在與人溝通之前，可先來杯咖啡放鬆身心」李依絨堅定地說，每個細節都馬虎不得，很開心今天因為一杯咖啡，讓人了解多認識一件事的可貴。

此外今天還有10位家扶高中職生及爺奶一同參與咖啡教學課程。7旬段爺爺表示自己每天固定喝1杯黑咖啡，「今天學會自己泡，好有成就感！」86歲陳爺爺、77歲吳奶奶則是第一次品嘗，異口同聲地說「這咖啡韻味簡直是苦盡甘來呢！」絕妙形容令眾人不禁莞爾一笑。

雲林家扶中心督導王耀慶說，感謝許志榮帶了一杯香醇咖啡回饋故鄉，並從咖啡職人精神引導學子認真生活的態度；家扶透過脫貧五力方案扶助受助兒及家長啟發學習興趣或培養專業技能，其中針對國高中少年「展力計畫」曾開辦咖啡課程，藉機再度引進業師講課，未來擬再安排相關培訓及職場體驗，培養有意願的學子專精學習一技之長。

咖啡品質鑑定師許志榮今天率隊在雲林家扶中心展開咖啡互動教學，吸引10位學子及7、80歲爺奶參加。記者陳苡葳／攝影
咖啡品質鑑定師許志榮今天率隊在雲林家扶中心展開咖啡互動教學，吸引10位學子及7、80歲爺奶參加。記者陳苡葳／攝影
咖啡品質鑑定師許志榮（左一）今天率隊在雲林家扶中心展開咖啡互動教學，吸引學子及爺奶參加。記者陳苡葳／攝影
咖啡品質鑑定師許志榮（左一）今天率隊在雲林家扶中心展開咖啡互動教學，吸引學子及爺奶參加。記者陳苡葳／攝影
學子和爺奶謝謝許志榮及團隊教會他們手沖咖啡技巧，有人更是首次品嘗咖啡滋味。記者陳苡葳／攝影
學子和爺奶謝謝許志榮及團隊教會他們手沖咖啡技巧，有人更是首次品嘗咖啡滋味。記者陳苡葳／攝影

咖啡館 家扶中心

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