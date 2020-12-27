菊島女婿創業有成 咖啡師許志榮帶寶藏回家鄉

吹吹風精品咖啡館執行長許志榮，出身雲林麥寮，今天返鄉至家扶中心傳授咖啡知識，希望透過教學滿足學子學習興趣。深知遊子及思鄉情懷的許笑說「終於逮到機會回家，也帶了寶藏與大家分享。」對手沖咖啡有高度興趣的家扶學員李依絨現學現賣，把第1杯香醇咖啡獻給奶奶，未來想讀心理系的她也希望學沖好咖啡、療癒更多人心，懂事體貼的一席話，令人動容。

今年34歲的許志榮，國中畢業就讀士官學校，展開離鄉背井生活，後考取咖啡品質鑑定師，並在澎湖成了家、立了業。相當熟悉澎湖觀光產業結構，許說咖啡館41名員工，9成是外地人，「但都為了追求美好而努力著」，7家店陸續落成，更吸引大財團上門談合作，目前正朝向本島發展事業版圖，「讓遊子學成也有歸鄉的那一天」。

今天的互動教學有如前哨站，許志榮說，手沖咖啡就是一道真實的過程體驗，沖泡者是否用心、注意細節，「每一步都會影響咖啡風味與香氣」，如同人生要勇於接受挑戰與挫折的淬鍊，才能體悟辛苦栽種的甜美果實。

家扶中心今天推派就讀高中三年級的李依絨上陣學習，除了自己本身對咖啡相當好奇，也因肩負種子學員使命，李依絨全神貫注操作磨豆、折掛濾紙、篩粉及手沖等重要步驟，並將第1杯咖啡獻給奶奶品嘗。

李依絨分享接下來想朝心理領域發展，眾人乍聽之下認為與咖啡摸不著邊，「在與人溝通之前，可先來杯咖啡放鬆身心」李依絨堅定地說，每個細節都馬虎不得，很開心今天因為一杯咖啡，讓人了解多認識一件事的可貴。

此外今天還有10位家扶高中職生及爺奶一同參與咖啡教學課程。7旬段爺爺表示自己每天固定喝1杯黑咖啡，「今天學會自己泡，好有成就感！」86歲陳爺爺、77歲吳奶奶則是第一次品嘗，異口同聲地說「這咖啡韻味簡直是苦盡甘來呢！」絕妙形容令眾人不禁莞爾一笑。