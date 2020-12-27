快訊

6人登山隊單攻白姑大山5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

影／大安捷運站開槍男 擁槍自重囂張這次成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連續10年歲末送暖 立委林宜瑾與建設公司助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
立委林宜瑾（左二）與邰欣地堡建設董事長邱俊彬（左三）辦理歲末送暖關懷活動助弱勢。圖／林宜瑾服務處提供
立委林宜瑾（左二）與邰欣地堡建設董事長邱俊彬（左三）辦理歲末送暖關懷活動助弱勢。圖／林宜瑾服務處提供

立委林宜瑾服務處今天與邰欣地堡建設再度共同攜手，辦理歲末送暖關懷活動，每戶獲得紅包及物資共約1000元，有1700多戶低收及中低收家庭獲得協助，希望善行能拋磚引玉，吸引更多社會正面力量加入。

現場提供共約170萬元紅包及物質給1700戶弱勢者，邀請曼都髮型中華店設計師，全店總動員義剪，永康區長張睿民、新市區長譚乃澄、新化區長吳金喜等人也出席關心。

林宜瑾說，2020年是辛苦的一年，因為疫情關係，經濟遭逢重大打擊，許多人都過得很辛苦。在這歲末年終之際，謝謝和邰欣地堡建設持續關懷弱勢。

邰欣地堡建設董事長邱俊彬表示，「取之社會，用之社會。」是公司一直以來的宗旨和堅持，社會上有許多弱勢者，需要外界伸出援手，邰欣地堡一直致力於關懷弱勢，盡自己作為在地企業社會責任，蓋出讓居住者舒適、安心的房子。

立委林宜瑾（右四）與邰欣地堡建設董事長邱俊彬（右三）辦理歲末送暖關懷活動助弱勢。圖／林宜瑾服務處提供
立委林宜瑾（右四）與邰欣地堡建設董事長邱俊彬（右三）辦理歲末送暖關懷活動助弱勢。圖／林宜瑾服務處提供

延伸閱讀

立委許淑華批綠委成橡皮圖章 全民公投拒絕萊豬

不只萊豬 當年同婚、國土計畫法 這些高人氣立委也跑票

拉炮取代傳統剪綵 台南新市崙頂過水橋通車有創意

游離輻射防護法17年未修 立委促精進法制調整

相關新聞

連續10年歲末送暖 立委林宜瑾與建設公司助弱勢

立委林宜瑾服務處今天與邰欣地堡建設再度共同攜手，辦理歲末送暖關懷活動，每戶獲得紅包及物資共約1000元，有1700多戶低...

台南產官學攜手關懷弱勢 助老宅修繕慶祝入厝

台南遠東科大長期持續關注高齡長輩，為慶祝新市卓奶奶家完成老宅修繕，今與南市政府勞工局、勞工行善團，一起辦理入厝感恩儀式，...

台南再添新景點 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用

台南溪北再添新景點，斥資2.35億元新營鐵道地景公園，今辦理啟用典禮，市長黃偉哲強調，市府建設溪北大新營地區從未停歇，結...

雲林長老花生 電腦AI精選

最先進的電腦AI精選的雲林優質花生，即日起開始在全國3700多家全家門市同步上架，經電腦智慧篩選嚴格把關的黑金剛，花青素...

台南普濟殿3款彩繪孔蓋 說在地故事

台南市府水利局與普濟文史研究協會合作，打造3款在地人文特色的彩繪汙水孔蓋，以中西區普濟殿做為試辦區安裝在周邊人行步道上，...

台南汙水管審圖範圍 明年擴大

台南市目前汙水接管率為22.06％，只有原市區及柳營、官田、歸仁高鐵特定區規定新建物須畫「用戶汙水管」圖層，導致水利局在...

鴻業、鑫溶 嘉縣黃金烏魚子冠軍

嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉，鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲得7兩以上組冠軍，鴻業、鑫溶是...

嘉市YouBike 拚4月滿100站

嘉義市YouBike2.0 日前啟用後受市民熱情支持，使用周轉率高達每輛每日6轉，部分站點常「無車可借」，市府表示初期4...

大南門城垣遭榕樹入侵 南女將修復

台南城門與城牆僅有兌悅門是國定古蹟，東門城、大南門城及城垣都是市定古蹟，其中台南女中校園內仍有60多公尺大南門城垣，卻面...

台江社區博物館日 百名學子探索書畫故事

為迎接2023年台江建庄200年，台南社大台江分校、安南國中、海東國小等近2百名師生利用「台江社區博物館日」，齊聚本淵寮...

南光高中志光社揪團公益表演做愛心 募物資助弱勢

台南市南光高中志光社邀集鄰近學校共同合辦「募物資獻愛心的公益展演活動」，今天下午3點至5點在台南新營文化中心音樂廳前廣場...

癌症病友勇唱生命希望！嘉義長庚勇士合唱團音樂發表會

嘉義長庚醫院為鼓勵癌症病友勇敢活出自我，7年前協助癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在嘉義縣朴子市水道頭文創聚落，舉...

熱門新聞

速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

基隆公車停靠區被占好占滿成卸貨區 還放三角錐別靠近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。