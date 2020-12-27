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連續10年歲末送暖 立委林宜瑾與建設公司助弱勢
立委林宜瑾服務處今天與邰欣地堡建設再度共同攜手，辦理歲末送暖關懷活動，每戶獲得紅包及物資共約1000元，有1700多戶低收及中低收家庭獲得協助，希望善行能拋磚引玉，吸引更多社會正面力量加入。
現場提供共約170萬元紅包及物質給1700戶弱勢者，邀請曼都髮型中華店設計師，全店總動員義剪，永康區長張睿民、新市區長譚乃澄、新化區長吳金喜等人也出席關心。
林宜瑾說，2020年是辛苦的一年，因為疫情關係，經濟遭逢重大打擊，許多人都過得很辛苦。在這歲末年終之際，謝謝和邰欣地堡建設持續關懷弱勢。
邰欣地堡建設董事長邱俊彬表示，「取之社會，用之社會。」是公司一直以來的宗旨和堅持，社會上有許多弱勢者，需要外界伸出援手，邰欣地堡一直致力於關懷弱勢，盡自己作為在地企業社會責任，蓋出讓居住者舒適、安心的房子。
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