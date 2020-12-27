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台南產官學攜手關懷弱勢 助老宅修繕慶祝入厝

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南產官學攜手關懷弱勢，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供
台南產官學攜手關懷弱勢，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供

台南遠東科大長期持續關注高齡長輩，為慶祝新市卓奶奶家完成老宅修繕，今與南市政府勞工局、勞工行善團，一起辦理入厝感恩儀式，過程溫馨。

遠東科大校長王元仁表示，因推動教育部USR計畫，發現學校附近82歲卓奶奶，居住空間破舊凌亂不堪， USR師生團隊討論後排定3階段期程協助改善，10月初先完成中低老生活津貼補助申請，又於10月16日號召師生26人協助清掃，完成第一階段環境改善。

通識教育中心主任詹添印表示，後續發現卓奶奶家中熱水器損壞多年無力更換，參與學生決定10月22日辦理樂天小農市集義賣活動，不僅幫助農民行銷，也將收入添購熱水器，用實際行動讓愛翻轉。

南市政府勞工局「做工行善團」協助修繕，由勞工局長王鑫基帶領市府團隊及各工會志工，12月13日起由泥水工會進行浴室磁磚、馬桶、廚房牆面修繕，19日電器工會進行全屋電路更新、裝設排油煙機、瓦斯爐，20日木工工會拆除搖晃不堪的床板，並由勞工局提供床鋪及衣櫥，也貼心裝設輕鋼架，今由油漆工會與學生一起進行牆面粉刷，為修繕工程畫上句點。

遠東科大也準備2萬元材料費回饋做工行善團，贈送學校愛幸福番茄給辛苦志工們，現場也準備學生製作的湯圓分享大家，祝福歡喜圓滿。

遠東科大老師張美玲表示，修繕施工期間動員約100位志工，犧牲假日無私奉獻，大愛精神值得學習。

台南產官學攜手關懷弱勢 ，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供
台南產官學攜手關懷弱勢 ，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供
台南產官學攜手關懷弱勢 ，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供
台南產官學攜手關懷弱勢 ，今協助老宅修繕慶祝入厝。圖／遠東科大提供

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