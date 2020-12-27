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台南再添新景點 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

台南溪北再添新景點，斥資2.35億元新營鐵道地景公園，今辦理啟用典禮，市長黃偉哲強調，市府建設溪北大新營地區從未停歇，結合新營鐵道地景公園，搭配已完成新營美術園區及長勝營區重劃區，新營正在大蛻變，發展值得期待。

台南市府都市發展局和台糖合作「北台南都心鐵道地景公園」計畫，在2017年先以糖鐵新營站為中心，完成新營鐵道地景公園第一期工程，2018年再獲營建署補助約7000萬元，在新營糖廠廠區（新營鐵道文化園區）周邊施作第二期工程，已全部竣工，一、二期共7公頃，總經費達2.35億元，今天正式開園

新營鐵道地景公園包括新建1.4公里長「甜覓鐵馬道」（糖鐵自行車道）、肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、鐵道戶外教室等亮點，打造出綠地空間，接鄰台糖新營鐵道文化園區。

廣場採用軌道蜿蜒的意象鋪設地坪，並保留舊時水泥圍欄、鐵道、軌枕重組景觀。而糖廠裡盤根錯節的老樹、老防空洞、牽引機及月台等設施也得以重見天日，讓遊客、鐵道迷走進新營鐵道地景公園，就能遊覽百年糖廠的風采和豐富故事內涵。

上午啟用儀式，邀請黃偉哲、內政部營建署長吳欣修、市府都發局長莊德樑、新營區長魏文貴、市議員蔡育輝、沈家鳳、趙昆原、劉米山等人參與，現場安排手作市集、野餐會及音樂表演。

黃偉哲說，市府建設溪北地區從未停歇，地景公園工程啟用，展現多年來市府與台糖公司通力合作，締造雙贏成果，希望藉由活動規劃讓民眾熱絡互動下，體現市政建設也能與在地生活緊密結合。

市府都發局長莊德樑說明，為讓台糖鐵道與新營廠區活化帶動大新營區發展，不僅利用閒置舊鐵道建構新營往鹽水、新營往後壁18公里環狀路網，更藉兩期地景公園工程啟動，復駛全台首條客貨兩用糖鐵營業線，以及打造7公頃大型開放綠地。

新營區公所說，新營糖廠是1907年由鹽水港製糖株式會社興建新營製糖工場開始，1909年行駛全台第一條新營至鹽水線糖鐵營業線，台糖新營車站成為台灣最早的三鐵共構車站（糖鐵、鹽鐵、台鐵），牽動地方百年來發展起落。

台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，退休的台鐵新營鐵道園區前主任吳明城，解說新營糖廠發展起落。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，退休的台鐵新營鐵道園區前主任吳明城，解說新營糖廠發展起落。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
園區達25軌道糖鐵，見證糖業發展起落。記者謝進盛／攝影
園區達25軌道糖鐵，見證糖業發展起落。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲強調，市府建設溪北從未停歇。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲強調，市府建設溪北從未停歇。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南再添新景點， 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

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