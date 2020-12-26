手繪藝術家黃朱平徒步環台35天 畫下各地媽祖像

手繪藝術家黃朱平獨自徒步環台35天遍訪媽祖廟，與媽祖對話，畫下各地的媽祖圖像。她說，雖然各地媽祖面容不同，但都有在地情感的慈悲心。

台東東海龍門天聖宮將在明年1月9日舉辦台東縣首屆「媽祖文化祭」，今天舉行系列活動開幕式，率先登場的是「繪澤東海」媽祖畫聯展，在台東市民權里寶桑町日式建築文化園區展出40餘作品，展期從明年1月1日至20日。

其中，手繪藝術家「朱朱」黃朱平將展出26幅各地媽祖畫像，從不同的媽祖面容，可看出當地信徒與媽祖的連結。

黃朱平說，數年前曾獨自徒步環台35天遍訪媽祖，與媽祖有了心靈感應與對話，於是開始以線稿自描方式，手繪台灣各地及海外媽祖圖像，「人神交會感化出了不同的媽祖造型與神韻，至今已超過120幅作品」。

她表示，媽祖的面容各個不同，但都擁有普濟群生與在地情感的慈悲心，是她生命及創作的老師。

除了「朱朱」的手繪媽祖圖像外，還有天聖宮團隊以珠珠貼成的12幅媽祖畫，這些立體媽祖珠鑽畫是團隊前往全台各地拜訪祖廟、百年老廟蒐集餘各地媽祖的故事。

天聖宮主陳柔嫻說，台東縣首次舉辦「媽祖文化祭」，明年1月9日將有雲林縣、嘉義縣及台南縣等地擁有3、400年歷史的9大宮廟出巡到台東，「9大宮廟家總共有數千年歷史，數千年的仙氣，讓台東神氣飽滿」。