台江社區博物館日 百名學子探索書畫故事

為迎接2023年台江建庄200年，台南社大台江分校、安南國中、海東國小等近2百名師生利用「台江社區博物館日」，齊聚本淵寮朝興宮、十二佃神榕等處，探索曾文溪洪水的文化路徑，以「淵海活水」守護家園主題進行討論，小朋友並發揮創意，畫成一張一張的台江文化故事。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，第11屆台江社區博物館日讓100多名在地學子走讀本淵寮、海尾、十二佃拓墾及環境保育歷史文化故事，許多阿公、阿嬤及父母也共同陪伴，進行社區博物館文化體驗學習，認識台江十六寮歷史文化及台江百年教育史，深耕台江本土文化教育。

海東國小學生陳秉豪說，他在天馬電台的戲劇演出直播很有趣，以及用四格漫畫畫出淵海佛祖遇水難成神的情景，是很好玩的學習方式。

台江分校執行長吳茂成指出，台江先民圈田築塭，十幾年前開始，台江人以文化治理、在地參與、公民學習的行動，結合在地學校、村廟、大廟興學志工等社群，老中青三代，一年一年走讀台江十六寮，策辦台江社區博物館日，陪伴子弟重回台江。