南光高中志光社揪團公益表演做愛心 募物資助弱勢
台南市南光高中志光社邀集鄰近學校共同合辦「募物資獻愛心的公益展演活動」，今天下午3點至5點在台南新營文化中心音樂廳前廣場辦理「南瀛傳愛～寒冬送暖」公益展演活動，募集物資對象為北區家扶中心、創世基金會、世界和平會、心德慈化教養院、流浪動物愛護協會，吸引民眾熱情捐贈乾糧、罐頭、泡麵、衛生紙、沐浴乳、成人紙尿褲、奶粉、毛巾、被子等物資。
「南光志工社」平時與各鄰近學校學生共同組成志工服務團隊，定期到後壁區蓮心園及其他社福機構去關懷身心障礙者或安養院的老人們，今天公益展現現場義賣攤位有北區家扶中心、創世基金會、世界和平會、心德慈化教養院，學生社團的賣力表演吸引人潮前來捧場。
南光高中除了學校社團表演之外，也獲得鄰近學校新泰國小、新營高中、新東國中、南新國中、後壁國中、聖功女中、明達中學、中華醫事科大、敏惠醫專、嘉義東吳高職表演科的支持參與義演，讓到場的社區民眾除了購物、捐發票送愛心外，也能欣賞各校優質社團的才藝演出，是一場別具意義的公益慈善活動。
南光高中學務主任翁國欽表示，志工社在98至100年教育部全國「服務學習創意競賽」囊括全國銅牌、銀牌、金牌。105年至109年保德信青少年志工菁英獎，榮獲「服務教育楷模獎」，是大台南市連續獲獎最多的學校。關懷社會，提供服務，學生能從中獲得成長，也感謝社會給學生成長的機會。
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