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影／搭乘運輸工具丟三落四？ 台南暖警用心拍片提醒你

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
從警前曾經任職製造大廠製程工程師5年的李英誌，當年因內心小小的助人初衷，轉而報考2018年警察特考班，並於今年7月實務訓練期滿，投入第一線外勤警察工作。記者邵心杰／翻攝
從警前曾經任職製造大廠製程工程師5年的李英誌，當年因內心小小的助人初衷，轉而報考2018年警察特考班，並於今年7月實務訓練期滿，投入第一線外勤警察工作。記者邵心杰／翻攝

台南市警二分南門派出所警員李英誌上月底幫助2名女高中生尋回遺落在計程車上手機，女高中生沒想到手機失而復得，喜出望外，李有感民眾時常發生類似狀況，利用影片剪輯專業，主動製作約3分鐘影片，經網路社群等分享，提醒民眾注意自身財物安全，廣受好評。

從警前曾經任職自行車產業製程工程師5年的李英誌，當年因內心小小的助人初衷，轉而報考2018年警察特考班，結訓後分發至南門派出所，並於今年7月實務訓練期滿，投入第一線外勤警察工作。

抱有滿腔熱血的他，從警生涯不過短短1年，今年8月底因颱風天協助民眾遭倒塌路樹壓毀變形的自小客車中脫困，獲頒台南市警察局8月份「交通讚警」獎項；11月中受理1名女士機車置物箱內錢包遭竊取，他犧牲放假時間，返所積極調閱案發周邊相關監視器，循線查獲竊嫌外，失物也物歸原主，家屬投書市長信箱致謝。

11月27日上午7時30分，他服勤中西區健康與南門路口交整勤務，有2名驚慌失措的女高中生上前尋求協助。女學生在南門與健康路口下車後，發現手機遺落在計程車上，他從2名女學生所陳述上、下車時間、地點及路線，調閱沿線路口監視器畫面後，確認車牌號碼後，聯繫計程車司機本人，並由司機親自將女學生的手機送至派出所，女學生對於手機能失而復得，再三致謝。

李發現許多民眾常會粗心大意將自身財物遺落於計程車上，且無防範及警覺心，導致財物受損或使有心人有機可乘，因而發想透過案例影片宣導民眾提高警覺，及透過小撇步來保障自身財物安全。

他提醒，民眾搭乘計程車上車時應看好隨身物品及記下上車地點、行駛中要記（拍）下車牌號碼、下車前再次檢查確認隨身物品，防止類似狀況發生，若不慎遺忘而至派出所尋求協助時，可更有利於快速尋回。

台南市警二分南門派出所警員李英誌有感民眾搭載交通工具時常丟三落四，主動製作約3分鐘影片，經網路社群等分享，提醒民眾注意自身財物安全。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分南門派出所警員李英誌有感民眾搭載交通工具時常丟三落四，主動製作約3分鐘影片，經網路社群等分享，提醒民眾注意自身財物安全。記者邵心杰／翻攝

計程車 警察

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