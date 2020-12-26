聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／搭乘運輸工具丟三落四？ 台南暖警用心拍片提醒你
台南市警二分南門派出所警員李英誌上月底幫助2名女高中生尋回遺落在計程車上手機，女高中生沒想到手機失而復得，喜出望外，李有感民眾時常發生類似狀況，利用影片剪輯專業，主動製作約3分鐘影片，經網路社群等分享，提醒民眾注意自身財物安全，廣受好評。
從警前曾經任職自行車產業製程工程師5年的李英誌，當年因內心小小的助人初衷，轉而報考2018年警察特考班，結訓後分發至南門派出所，並於今年7月實務訓練期滿，投入第一線外勤警察工作。
抱有滿腔熱血的他，從警生涯不過短短1年，今年8月底因颱風天協助民眾遭倒塌路樹壓毀變形的自小客車中脫困，獲頒台南市警察局8月份「交通讚警」獎項；11月中受理1名女士機車置物箱內錢包遭竊取，他犧牲放假時間，返所積極調閱案發周邊相關監視器，循線查獲竊嫌外，失物也物歸原主，家屬投書市長信箱致謝。
11月27日上午7時30分，他服勤中西區健康與南門路口交整勤務，有2名驚慌失措的女高中生上前尋求協助。女學生在南門與健康路口下車後，發現手機遺落在計程車上，他從2名女學生所陳述上、下車時間、地點及路線，調閱沿線路口監視器畫面後，確認車牌號碼後，聯繫計程車司機本人，並由司機親自將女學生的手機送至派出所，女學生對於手機能失而復得，再三致謝。
李發現許多民眾常會粗心大意將自身財物遺落於計程車上，且無防範及警覺心，導致財物受損或使有心人有機可乘，因而發想透過案例影片宣導民眾提高警覺，及透過小撇步來保障自身財物安全。
他提醒，民眾搭乘計程車上車時應看好隨身物品及記下上車地點、行駛中要記（拍）下車牌號碼、下車前再次檢查確認隨身物品，防止類似狀況發生，若不慎遺忘而至派出所尋求協助時，可更有利於快速尋回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言